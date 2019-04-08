Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi
Patlıcan musakka lezzetli olduğu kadar yapılışı da bir o kadar kolaydır. Sizler için derlediğimiz patlıcan musakka tarifi ile lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Patlıcanın tarihçesini de haberimizde derledik.
PATLICANIN TARİHTEKİ YERİ
Geçmişten günümüze kadar gelen kültürümüze baktığımızda, patlıcanın çok sıklıkla kullanıldığı, yüzlerce yemek tarifinde yer aldığı görülmektedir. Sarayın masraf listelerinden patlıcanın Saray sofralarına ilk defa 15. Yüzyılda girdiği görülmektedir. Patlıcan gerek Saray gerekse halk mutfağında sevilerek tüketilmiş, ayva ve elma dolmasından esinlenilerek patlıcan dolması yapılmıştır.
Patlıcanlı kebap ve patlıcan musakka yemekleri Saray ve varlıklı ailelerin sofralarında patlıcanın mevsiminde bolca tüketilmiştir. Ete çok yakışan bir sebze olan patlıcanın 19. Yüzyıl Saray mutfağında hemen hemen her çeşidine rastlamak mümkündür.
Yemek kültürümüzde patlıcandan yapılan yaklaşık 200 kadar yemek bulunduğunu söylemek mümkündür.
Bu çerçevede patlıcan musakkanın haricinde patlıcan meftunesi, patlıcan dolması, patlıcan kayganası, patlıcan mücmeri, kavurmalı patlıcan, patlıcanlı yalancı dolma, patlıcan paçası, patlıcanlı yeşil biber tavası, kavurmalı patlıcan, imambayıldı, patlıcanlı türlü, patlıcanlı börek, patlıcan turşusu, karnıyarık vb. sayısız İstanbul patlıcan yemeği örneği vermek mümkündür.