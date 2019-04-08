Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi

Tarihte çok fazla yeri olan ve geçmişten günümüze ulaşan lezzetlerden biri patlıcan musakkadır. Patlıcan musakka Türk sofralarını süslemeye devam ediyor. Besin değeri yüksek bir sebze olan patlıcanın musakkası çok sevilir ve vatandaşlar tarafından da sıkça yapılır.