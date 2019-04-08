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Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi

Patlıcan musakka lezzetli olduğu kadar yapılışı da bir o kadar kolaydır. Sizler için derlediğimiz patlıcan musakka tarifi ile lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Patlıcanın tarihçesini de haberimizde derledik.

08.04.2019 17:01 - Son Güncelleme: 08.04.2019 17:03
Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi

Tarihte çok fazla yeri olan ve geçmişten günümüze ulaşan lezzetlerden biri patlıcan musakkadır. Patlıcan musakka Türk sofralarını süslemeye devam ediyor. Besin değeri yüksek bir sebze olan patlıcanın musakkası çok sevilir ve vatandaşlar tarafından da sıkça yapılır.

Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi

Patlıcan musakka lezzetli olduğu kadar yapılışı da bir o kadar kolaydır. Sizler için derlediğimiz patlıcan musakka tarifi ile lezzetli bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz. Patlıcanın tarihçesini de haberimizde derledik.

Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi

PATLICANIN TARİHTEKİ YERİ

Geçmişten günümüze kadar gelen kültürümüze baktığımızda, patlıcanın çok sıklıkla kullanıldığı, yüzlerce yemek tarifinde yer aldığı görülmektedir. Sarayın masraf listelerinden patlıcanın Saray sofralarına ilk defa 15. Yüzyılda girdiği görülmektedir. Patlıcan gerek Saray gerekse halk mutfağında sevilerek tüketilmiş, ayva ve elma dolmasından esinlenilerek patlıcan dolması yapılmıştır.

Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi

Patlıcanlı kebap ve patlıcan musakka yemekleri Saray ve varlıklı ailelerin sofralarında patlıcanın mevsiminde bolca tüketilmiştir. Ete çok yakışan bir sebze olan patlıcanın 19. Yüzyıl Saray mutfağında hemen hemen her çeşidine rastlamak mümkündür.
Yemek kültürümüzde patlıcandan yapılan yaklaşık 200 kadar yemek bulunduğunu söylemek mümkündür.

Patlıcan musakka nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli patlıcan musakka tarifi

Bu çerçevede patlıcan musakkanın haricinde patlıcan meftunesi, patlıcan dolması, patlıcan kayganası, patlıcan mücmeri, kavurmalı patlıcan, patlıcanlı yalancı dolma, patlıcan paçası, patlıcanlı yeşil biber tavası, kavurmalı patlıcan, imambayıldı, patlıcanlı türlü, patlıcanlı börek, patlıcan turşusu, karnıyarık vb. sayısız İstanbul patlıcan yemeği örneği vermek mümkündür.

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