Aldın Aldın! 11 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde perşembe indirimleri belli oldu
A101'in 11 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe günü satışa çıkacak olan katalogda birçok ürün müşterileri bekliyor olacak. Teknoloji ürünlerinin ön planda tutulduğu katalogda en dikkat çeken ürünler arasında Honor Play cep telefonu yer alıyor. 2 bin 199 TL fiyatı ile satışa çıkacak olan cep telefonu oyunculara özel tasarlanmış. Peki, Aldın Aldın başlığıyla yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte 8 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu...
08.04.2019 17:18
- Son Güncelleme: 08.04.2019 17:18
A101 11 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye'de 8 bin marketi bulunan A101'in yayınladığı katalogda yine teknoloji ürünleri ön planda tutuldu. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 11 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
DİĞER GALERİLER