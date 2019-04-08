Aldın Aldın! 11 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde perşembe indirimleri belli oldu

A101 11 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye'de 8 bin marketi bulunan A101'in yayınladığı katalogda yine teknoloji ürünleri ön planda tutuldu. Teknolojiden kişisel bakım ürünlerine, züccaciyeden tekstil ürünlerine, gıdadan temizlik ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 11 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...