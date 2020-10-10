Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...
Toprak altında kök halinde bulunan, nişasta deposu, enerji kaynağı, faydalı, lezzetli, dünya üzerinde yokluğu düşünülemeyecek besin maddesi patates. Patates tüketmenin içerdiği nişastadan dolayı sağlıklı mı sağlıksız mı olduğu da ayrı bir bir tartışma konusu. Patates yemeyi tercih etmiyor olabilirsiniz ama patatesin çok az bilinen yararlarını öğrendikten sonra evinizde patatesi eksik etmek istemeyeceksiniz. İşte patatesin çok az bilinen sıra dışı kullanımları...
METABOLİZMA GÜÇLENDİRME
Her sabah patates suyu içerek kendinizi kanser ve kolesterole karşı koruyabilir, metabolizmanızı güçlendirebilir hatta kilo verebilirsiniz.
Çiğ birkaç patatesi soyup blenderda sıvı hale gelene kadar iyice karıştırın. Tadı çok lezzetli olmayabilir, bu nedenle tadını maskelemek için başka sebzeler ekleyebilirsiniz.
KOLTUK ALTI BEYAZLATMA
Yaklaşan yaz mevsiminde askılı bluzlarını rahatlıkla giyebilmek için koltukaltlarınıza patates dilimleriyle masaj yapın. Bir patatesi püre haline getirerek koltukaltınızda bekletmeyi de deneyebilirsiniz. Bu yöntemi bir ay boyunca haftada iki kere uygulayarak koltukaltlarınızı yaza hazırlayabilirsiniz.