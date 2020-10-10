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Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...

Toprak altında kök halinde bulunan, nişasta deposu, enerji kaynağı, faydalı, lezzetli, dünya üzerinde yokluğu düşünülemeyecek besin maddesi patates. Patates tüketmenin içerdiği nişastadan dolayı sağlıklı mı sağlıksız mı olduğu da ayrı bir bir tartışma konusu. Patates yemeyi tercih etmiyor olabilirsiniz ama patatesin çok az bilinen yararlarını öğrendikten sonra evinizde patatesi eksik etmek istemeyeceksiniz. İşte patatesin çok az bilinen sıra dışı kullanımları...

10.10.2020 07:26 - Son Güncelleme: 10.10.2020 07:26
Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...

GÜNEŞ YANIKLARI

Birkaç patatesi iyice yıkayıp ince dilimler halinde kesin. Bu dilimleri güneş yanığı olmuş bölgeye 10 ila 15 dakika uyguladığınızda güneş yanıklarınızın iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

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Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...

BAŞ AĞRISI

Baş ağrıları için ağrı kesici haplara bağımlı olmaktan bıktınız ve doğal yöntemleri denemek istiyorsanız patatese bir şans verin. Başınız ağrımaya başladığında şakaklarınıza patates dilimlerini sargı bezi ile sabitleyin.

Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...

METABOLİZMA GÜÇLENDİRME

Her sabah patates suyu içerek kendinizi kanser ve kolesterole karşı koruyabilir, metabolizmanızı güçlendirebilir hatta kilo verebilirsiniz.

Çiğ birkaç patatesi soyup blenderda sıvı hale gelene kadar iyice karıştırın. Tadı çok lezzetli olmayabilir, bu nedenle tadını maskelemek için başka sebzeler ekleyebilirsiniz.

Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...

KOLTUK ALTI BEYAZLATMA

Yaklaşan yaz mevsiminde askılı bluzlarını rahatlıkla giyebilmek için koltukaltlarınıza patates dilimleriyle masaj yapın. Bir patatesi püre haline getirerek koltukaltınızda bekletmeyi de deneyebilirsiniz. Bu yöntemi bir ay boyunca haftada iki kere uygulayarak koltukaltlarınızı yaza hazırlayabilirsiniz.

Patatesi koltuk altınıza sürün! Ne işe yaradığına çok şaşıracaksınız...

SİVİLCELER

Patatesin içindeki antioksidan, C vitamini ve diğer bileşenler cildinizi nemlendirir, lekeleri beyazlatır ve sivilceleri tedavi etmede yardımcı olur.

Her gece yatmadan önce sivilceleriniz üzerine bir dilim çiğ patates ovalamanız sivilcelerinizde kurtulmanız için yeterli olacaktır.

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