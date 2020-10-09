Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: "Tehditler savurarak geziyor"

KENT LEVHASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aleyna Çakır cinayetinde şüphelerin yoğunlaştığı isim olan Çakır'ın eski sevgilisi Ümitcan Uygun ile ilgili bugün ATV ana haber ekranlarına yeni bir gelişme yansıdı.