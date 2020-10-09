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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: "Tehditler savurarak geziyor"

Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir evde şüpheli bir şekilde ölümü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tehdit gibi paylaşım ise tüm dikkatleri birden üzerine çekti. Çakır'ın memleketi olan Kırşehir'e giden ve kent levhası önünde fotoğraf çektiren Ümitcan Uygun'un o paylaşımı tepkiye neden oldu. Söz konusu paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve babası Mehmet Esen ATV'ye konuştu.

09.10.2020 22:06 - Son Güncelleme: 09.10.2020 22:25
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: Tehditler savurarak geziyor

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli konumda olan Ümitcan Uygun'un, sosyal medya üzerinde yaptığı o paylaşımlar infial yarattı.

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Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: Tehditler savurarak geziyor

Geçtiğimiz haftalarda Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un sokakta ölü olarak bulunması olayı sonrasında Ümitcan Uygun'un paylaşımları dikkatleri üzerine çekti.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: Tehditler savurarak geziyor

Paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve baba Mehmet Esen ATV ana haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: Tehditler savurarak geziyor

ÜMİTCAN UYGUN'DAN TEHDİT GİBİ PAYLAŞIM
İşte sosyal medyada mecralarında büyük tepkiye neden olan paylaşımla ilgili ayrıntılar...

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'dan skandal paylaşım: Tehditler savurarak geziyor

KENT LEVHASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Aleyna Çakır cinayetinde şüphelerin yoğunlaştığı isim olan Çakır'ın eski sevgilisi Ümitcan Uygun ile ilgili bugün ATV ana haber ekranlarına yeni bir gelişme yansıdı.

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