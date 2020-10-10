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Bursa'da korona partisine polis baskını! Yüksek sesli müzikle dip dibe dans
Bursa'da korona partisine polis baskını! Yüksek sesli müzikle dip dibe dans
Bütün dünya koronavirüs salgınına karşı önlemler alarak hayatına devam ederken Bursa'da çekilen görüntüler pes dedirtti. Gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis, baskın düzenledi. İşletmede bulunan onlarca kişinin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymayıp, yüksek müzik eşliğinde dip dibe dans ettiği görüldü.
10.10.2020 11:08
- Son Güncelleme: 10.10.2020 11:19
Bursa'da 'alkollü restoran ruhsatı' olmasına rağmen gece kulübü olarak faaliyet gösteren eğlence merkezine polis, baskın düzenledi.
Müzik eşliğinde dip dibe dans edilip, korona önlemlerinin hiçe sayıldığı mekandaki 75 kişi ile işletme sahibine, toplam 239 bin 400 TL ceza kesildi.
DHA'nın görüntülediği baskında, bazı müşteriler ceza yazan polise tepki gösterdi.
Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Görükle Mahallesi'nde alkollü restoran ruhsatı bulunan bir işletmenin, gece kulübü olarak faaliyet gösterdiği yönünde ihbar aldı.
Hemen harekete geçen ekipler, 60 polis ile gece kulübüne baskın düzenledi.