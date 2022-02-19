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Genç kadına asansörde cinsel saldırı! 16 yaşındaki A.A. 7 yıl hapse mahkum edildi

İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadına yaşadığı lüks sitenin asansöründe cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki A.A. hakim karşısına çıktı. Cinsel saldırıda bulunan 16 yaşındaki A.A. için ilk duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti A.A.'yı 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada savunma yapan A.A. şeytana uyduğunu belirterek af diledi.

19.02.2022 14:31 - Son Güncelleme: 19.02.2022 14:33
Genç kadına asansörde cinsel saldırı! 16 yaşındaki A.A. 7 yıl hapse mahkum edildi

Kan dondurucu olay geçtiğimiz Aralık ayında Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. Yabancı uyruklu ve henüz 16 yaşındaki A.A., gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki Özbekistanlı U.K.'yı takibe aldı. Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören A.A., siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı.

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Genç kadına asansörde cinsel saldırı! 16 yaşındaki A.A. 7 yıl hapse mahkum edildi

Çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine girerek U.K.'yi takibe devam etti. U.K.'nin arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kadına cinsel saldırıda bulundu. Yere düşürdüğü kadına tecavüz etmeye kalkışan A.A., U.K.'nin direnmesi ve çığlıkları üzerine genç kadına tekmeler atarak asansörden inip kaçtı.

Genç kadına asansörde cinsel saldırı! 16 yaşındaki A.A. 7 yıl hapse mahkum edildi

Olay ile ilgili souşturma başlatan savcılık A.A.'nın "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise ilk duruşmada kararını açıkladı. Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya A.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada müşteki U.K. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Genç kadına asansörde cinsel saldırı! 16 yaşındaki A.A. 7 yıl hapse mahkum edildi

"ŞEYTANA UYDUM, ALKOL ALMIŞTIK"
Savunmasını yapması için söz verilen A.A. cinsel saldırıda bulunduğu kadından özür diledi ve şeytana uyduğunu belirterek "O gün arkadaşımla birlikteydim"

Genç kadına asansörde cinsel saldırı! 16 yaşındaki A.A. 7 yıl hapse mahkum edildi

Alkol almıştık. Arkadaşım bana bu kızı takip et dedi. Ben de ona inandım. Ailem zor durumdadır. Onları geçindiriyorum. Heyetinizden affımı istiyorum. Ben müştekinin elbiselerini çıkarmadım. Kendisine saldırma gibi bir niyetim yoktu. Ben sonradan korkudan asansörden çıktım" dedi.

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