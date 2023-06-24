Paraya para demiyorlar! Kilosunu 2000 TL’ye satıyorlar! Ülkemizde Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Trakya’da yetişiyor!

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, bu bitkinin ticari değerinin yüksek olduğunu ve bu nedenle Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde girişimci kadın üreticilere yönelik Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından desteklenen "Salep Yetiştiriciliği Projesi"nin hayata geçirildiğini ifade etti.