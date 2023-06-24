Paraya para demiyorlar! Kilosunu 2000 TL'ye satıyorlar! Ülkemizde Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Trakya'da yetişiyor!
Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinden sonra Trakya'da da yapılan salep ekimleri desteklenen bir projeyle gerçekleştirildi ve salep hasadı başladı. Bu bölgede yetiştirilen salep bitkisinin getirisi oldukça yüksektir. İşte ayrıntılar... Sahlep, Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Sahlep, özel bir bitki türünden elde edilen doğal bir üründür. Peki, sahlep nasıl yetiştirilir? Son yıllarda popülerleşen doğal lezzet bahçelerinde sahlep tarımı yapılıyor.
Metrekare başına düşen gelir açısından son derece karlı olan salep bitkisinin hasadı başlamış durumdadır. Son yıllarda Türkiye'de özellikle Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen salep üretimi, Trakya'daki çiftçiler tarafından da gerçekleştirilmektedir. Kırklareli ilinin ilçelerinde salep ekimi yapan çiftçi sayısı her geçen yıl artmaktadır.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, bu bitkinin ticari değerinin yüksek olduğunu ve bu nedenle Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde girişimci kadın üreticilere yönelik Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından desteklenen "Salep Yetiştiriciliği Projesi"nin hayata geçirildiğini ifade etti.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Yenidebir köyünde de deneme ekimi yapılan salepte yüksek verim elde edilmesinin üreticileri umutlandırdığını vurgulayan Aksoy, "İl Özel İdaresi destekli projemiz, salep bitkisiyle kadın üreticilerimizin tanışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yıl da yumru çoğaltmaya yönelik ekim işlemlerine devam edilecektir" dedi.