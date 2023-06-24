Muğla Marmaris’te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı

Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Marmaris ilçe girişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve çevik kuvvet polisleri ilçeye giriş yapan araçları, sürücülerin belgelerini ve içerisindeki şüpheli şahısları teker teker kontrol etti.