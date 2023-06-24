Muğla Marmaris'te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı
Kurban Bayramı tatili öncesi Muğla'nın Marmaris ilçesine 1 günde 17 bin araç giriş yaptı. İlçenin girişlerinde görevli jandarma ve polis ekipleri güvenlik kontrollerini arttırdı.
24.06.2023 10:53 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:53
Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Marmaris'e tatilcilerin taleplerini arttırdı.
Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Marmaris ilçe girişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve çevik kuvvet polisleri ilçeye giriş yapan araçları, sürücülerin belgelerini ve içerisindeki şüpheli şahısları teker teker kontrol etti.
Marmaris'e gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 300 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyona yaklaşacağı ön görülüyor.