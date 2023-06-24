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Muğla Marmaris'te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı tatili öncesi Muğla'nın Marmaris ilçesine 1 günde 17 bin araç giriş yaptı. İlçenin girişlerinde görevli jandarma ve polis ekipleri güvenlik kontrollerini arttırdı.

24.06.2023 10:53 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:53
Muğla Marmaris’te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı

Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi Marmaris'e tatilcilerin taleplerini arttırdı.

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Muğla Marmaris’te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı

Marmaris ve Datça ilçelerinin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Marmaris ilçe girişi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve çevik kuvvet polisleri ilçeye giriş yapan araçları, sürücülerin belgelerini ve içerisindeki şüpheli şahısları teker teker kontrol etti.

Muğla Marmaris’te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı

BİR GÜNDE 17 BİN ARAÇ

Marmaris'e bir günde 17 bin aracın giriş yaptığı tespit edilirken, ilçe çıkışında ise aynı gün içerisinde 9 bin aracın da Marmaris'ten ayrıldığı belirtildi.

Muğla Marmaris’te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı

Marmaris'e gelen yerli ve yabancı turistlerle birlikte 300 bine yaklaşan nüfusun Kurban Bayramı'nda 1 milyona yaklaşacağı ön görülüyor.

Muğla Marmaris’te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı

İlçe genelinde emniyet ve jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini arttırarak, tatil için Marmaris'e gelenlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde bayramlarını geçirmeleri için teyakkuz haline geçti.

Muğla Marmaris’te bayram yoğunluğu: Bir günde 17 bin araç giriş yaptı
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