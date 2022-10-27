Paraya ismini yazarak taciz etti! Kaburgası kırılana kadar dövdüler...

PARAYLA TACİZ ETTİ

Kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K., çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin, 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi. Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti.