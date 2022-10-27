Paraya ismini yazarak taciz etti! Kaburgası kırılana kadar dövdüler...
Erzurum'da bir kızı para üzerine adını yazıp kalpler çizen ve taciz eden şahıs meydan dayağı yedi. Yakutiye ilçesinde müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızı 18 yaşındaki Yağmur K.'yi taciz ettiği ileri sürülen Rüstem B.'ye çalışanlar ile esnaf meydan dayağı attı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızı Yağmur K.'yi (18) taciz ettiği ileri sürülen Rüstem B.'ye (46), çalışanlar ile esnaf meydan dayağı attı.
PARAYLA TACİZ ETTİ
Kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K., çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin, 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi. Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti.
Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi. Rüstem B. gelip, pastane bahçesinde oturarak, sipariş verdi. Bu sırada Yağmur K.'nin akrabası Şükrü Duran (36) ile çalışanlar, Rüstem B.'nin yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedi. Tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Çıkan kavgada Şükrü Duran, Rüstem B.'ye yumruk attı. Rüstem B.'nin 'tacizci' olduğu iddiasının duyulması üzerine esnaf ve mahalleli de kavgaya karıştı.
KABURGASI KIRILANA KADAR DÖVDÜLER
Kalabalık, Rüstem B.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.