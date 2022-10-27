İzmit Körfezi’nde endişe yaratan görüntü! Nedeni ortaya çıktı

'İNSAN SAĞLIĞINA DOĞRUDAN ETKİLERİ YOK'

Belirli dönemlerde mevsimsel değişikliklere bağlı bu durumun ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ergül, "İnsan sağlığına doğrudan bir etkileri yok, ancak deniz içerisinde yaşayan diğer organizmalara doğrudan ya da dolaylı olarak zarar vermeleri potansiyel olarak mümkün. Belirli bir süre sonra yaşamları sona erdiğinde bu organizmalar parçalanmaya başlayacaklar. Parçalanma süreçleri oksijen tüketen süreçlerdir. Dolayısıyla su içerisindeki oksijen derişimini azaltacaklar dolayısıyla diğer organizmaların da bundan olumsuz etkilenmesine neden olacaklar" diye konuştu.