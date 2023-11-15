Paralarla oynayan herkese soruşturma! Dilan Polat'tan sonra gözler Bahar- Nihal Candan'a çevrilmişti: Çetenin kilit ismi bakın kim çıktı...

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gözler parayla oynayan diğer fenomenlere çevrilmişti. Dolandırıcılıktan elde edilen paraları aklamak iddiasıyla gözaltına alınan fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Candan kardeşlerin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Candan kardeşler, 2020 yılında başlayan ve zincirleme devam eden soruşturmalar kapsamında 100 milyona yakın vurgun yaptığı öne sürülüyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iki kardeş ve Hacı İsrafil S. için ek gözaltı talep etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken çetenin en kilit isminin İstanbul'da bir doğum kliniği sahibi doktor Refik Ersin E. olduğu tespit edildi. Polis yurtdışına kaçtığı öğrenilen doktorun peşine düştü.