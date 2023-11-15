Ağlayarak dizlerinin üstüne çökmüştü I Dilan bu haberi duymasın! Engin Polat Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Çift ve aileleri, gösterişli hayatlarını sosyal medyada paylaşarak ün kazanmışlardı. Ancak, bu ünleri soruşturma kapsamında tutuklanmalarına neden oldu. Soruşturmaya ilişkin ise yeni detaylar ise çıkmaya devam ediyor. Çiftin yasa dışı bahis baronlarıyla olan ilişkileri ortaya çıkarken çete liderlerinin isimlerinin geçtiği telefon konuşması ise kirli ilişki ağını belgelemişti. Alınan bilgiye göre Dilan ve Engin Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Engin Polat'ın da olduğu erkek tutuklular Silivri'deki cezaevinden Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerine sevk edildi.
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Aylık gelirini 150-200 bin lira olarak açıklayan Engin Polat, 35 yaşında olduğu belirterek üniversite eğitimi açıköğretim fakültesinde okuduğu sırada yarım bıraktığını anlattı. Polat, 2007 yılında alüminyum firmasında çalışmaya başladığını söyledi.
''Günde 750 bin TL harcıyorum... ''Dilan Polat'tan savcıya akla zarar ifadeler! Cezaevini kapısını kendi aralamış!
2013'te ilk firması olan Engin Polat Alüminyüm Şirketi'ni kurduğunu anlatan Polat, 2016 yılında firmanın faaliyetlerine son verdiğini belirtti. Eşiyle birlikte iş kurma macerasının ise 2016 yılında başladığını söyleyen Engin Polat'ın ifadesinde dikkat çeken başlıklar şöyle:
"SERMAYEYİ NEREDEN SAĞLADIĞIMIZI HATIRLAMIYORUM"
"2016 yılında çalışmadım, geçimimi birikimlerimden sağladım. Aynı dönemde eşim Dilan Polat, 2013 ile 2018 yılları arasında doğum fotoğrafçılığı yapardı. Eşimin bu dönemde fotoğrafçılıktan ne kadar kazandığını hatırlamıyorum. Eşim 2017 yılında Dilan Polat güzellik merkezini kurdu. Başlangıçta ablası Sinem Sıla Doğu ile ortaktı, 2020 mart ayında Sinem Sıla Doğu Levent şubesini açarak ortaklıktan ayrıldı. Anlaşmada Ataşehir'deki yer eşime kaldı, diğer yer de Sinem Sıla Doğu'ya aitti.Bu şirketin kuruluşunda sermayeyi nereden sağladığımızı hatırlamıyorum. Sinem Sıla Doğu'nun ayrılması sonrasında bu firmaya ben ortak oldum. Güzellik merkezlerinin açılışında parayı nereden bulduğumuz sorulmuştu. Daha önceki işlerden yaptığımız kazançla açılmıştır, bu kazancım banka hesaplarımda bulunmaktaydı.