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Papara Trabzonspor Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Merakla beklenen Papara Trabzonspor Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 7 Nisan 2024 Trabzonspor-Sivasspor maçına Loca bileti, 21 Nisan 2024 Trabzonspor- Gaziantep FK maçına Loca bileti, 7 Nisan 2024 Trabzonspor- Sivasspor maçına VIP Platinum Bilet, 21 Nisan 2024 Trabzonspor-Gaziantep FK maçına VIP Platinum Bilet, 7 Nisan 2024 Trabzonspor- Sivasspor maçına VIP Gold Bilet, 21 Nisan 2024 Trabzonspor-Gaziantep FK maçına VIP Gold Bilet, 7 Nisan 2024 Trabzonspor- Sivasspor maçına VIP Silver Bilet,21 Nisan 2024 Trabzonspor-Gaziantep FK maçına VIP Silver Bilet, Trabzonspor imzalı Forması, Trabzonspor Forması, 7 Nisan 2024 Trabzonspor- Sivasspor maçına Doğu Üst Tribün Bileti, 21 Nisan 2024 Trabzonspor- Gaziantep FK maçına Doğu Üst Tribün Bileti kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 07:01 Güncelleme 23 Şubat 2024, 07:01
Papara Trabzonspor Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler... 1

7 NİSAN 2024 TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇINA LOCA BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

Papara Trabzonspor Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler... 2

7 NİSAN 2024 TRABZONSPOR-SİVASSPOR MAÇINA LOCA BİLETİ KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

Papara Trabzonspor Kampanyası 1. dönem çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler... 3

21 NİSAN 2024 TRABZONSPOR- GAZİANTEP FK MAÇINA LOCA BİLETİ KAZANAN ASİL TALİHLİLER

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