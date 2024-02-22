Dereden vahşet çıktı | Çatalca'da 1 yıldır kayıp olarak aranıyordu: Cesedi poşet içerisinde bulundu! Sağır ve dilsiz detayı...

İstanbul Çatalca'da akıllara durgunluk veren bir olay kaydedildi. Yaklaşık 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mehmet Berberoğlu'nun birlikte alkol aldığı arkadaşları tarafından eşlerine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla öldürüldüğü öne sürüldü. Gözaltına alınan 4'ü sağır ve dilsiz 5 şüphelinin gösterdiği ıslah edilmiş dere içinde yapılan aramada poşete konularak atılmış Mehmet Berberoğlu'nun cesedi bulundu. İşte kan donduran olaya ilişkin detaylar...
Çatalca'da 12 Mayıs 2023 tarihinde polise yapılan bir kayıp müracaatı üzerine soruşturma açıldı. Polis bir karavanda yalnız başına yaşayan Mehmet Berberoğlu'nu bulmak için soruşturmayı derinleştirirken, ölen kişinin cep telefonu kayıtları inceleme altına alındı.
Yapılan çalışmalarda şüphelinin sık sık sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim Ç. ve Murat A. ile buluştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Kerim Ç. ve Murat A.'nın çevresindeki kişilerle birlikte takibe alındı.
5 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada olay günü Mehmet Berberoğlu ile Kerim Ç., eşi Mediha Ç, Murat A. ve birlikte yaşadığı eşi Gizem Ç. ile Nermin A.'nın aynı evde oldukları belirlendi.