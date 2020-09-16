Haberler Galeri Yaşam Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi

Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi

Birçok kişi pantolonlardaki küçük ceplerin bozuk para ya da çakmak için olduğunu düşünüyor. 1800'lerde yaygın olarak kullanılan bir araç için üretilen pantolonlardaki küçük cepler, günümüze kadar devam etti. Peki pantolonlardaki küçük ceplerin yapılmasının asıl amacı ne? İşte herkesi şaşkına çeviren onlarca bilmediğiniz gerçek...

16.09.2020 06:13 - Son Güncelleme:
Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi

Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tek tek açıkladı! Maskeyi buzlukta bekletip takınca bakın neler oluyor
Tek tek açıkladı! Maskeyi buzlukta bekletip takınca bakın neler oluyor