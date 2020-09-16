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Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi
Pantolondaki küçük ceplerin amacı yanlış biliniyor! İşte 1800'lerde ortaya çıkan küçük ceplerin görevi
Birçok kişi pantolonlardaki küçük ceplerin bozuk para ya da çakmak için olduğunu düşünüyor. 1800'lerde yaygın olarak kullanılan bir araç için üretilen pantolonlardaki küçük cepler, günümüze kadar devam etti. Peki pantolonlardaki küçük ceplerin yapılmasının asıl amacı ne? İşte herkesi şaşkına çeviren onlarca bilmediğiniz gerçek...
16.09.2020 06:13
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Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?
Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.
Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.
Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.
Daha bitmedi! Örneğin kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...