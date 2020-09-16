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Meğer hepimiz kandırılıyormuşuz! Instagram'da gördüğünüz şaşaalı fotoğraflar sandığınız gibi değil

Mükemmel fotoğrafların ardında yetenekli ve yaratıcı fotoğrafçılar olduğunu tahmin etmek zor değil. Peki bu fotoğrafçılar nasıl ve ne kadar yaratıcı olabilir, işte bu merak konusu! Kimi yansıtma yöntemiyle, kimi bir aldatma hareketiyle kimisi de bir organizasyonla. Teknolojiyle birlikte dijital müdahalelerin aşırı artışı su götürmez bir gerçek fakat çekimlerinde hala fiziksel uğraş gösteren fotoğrafçılar da mevcut. Bakın işin mutfağında neler oluyor. İşte sosyal medyayı sallayan o muazzam fotoğrafların perde arkası.

16.09.2020 13:32 - Son Güncelleme: 16.09.2020 13:32
Meğer hepimiz kandırılıyormuşuz! Instagram'da gördüğünüz şaşaalı fotoğraflar sandığınız gibi değil

Instagram'da binlerce takipçisi olan Omahi isimli kullanıcısı, imrenerek baktığımız muhteşem fotoğrafların perde arkasında neler oluyor bir bir yayınlıyor.

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Meğer hepimiz kandırılıyormuşuz! Instagram'da gördüğünüz şaşaalı fotoğraflar sandığınız gibi değil

Fotoğrafların hepsi çok güzeller aynı zamanda perde arkaları da çok ilginçler.

Meğer hepimiz kandırılıyormuşuz! Instagram'da gördüğünüz şaşaalı fotoğraflar sandığınız gibi değil

İşte çok şaşıracağınız o anlar.

Meğer hepimiz kandırılıyormuşuz! Instagram'da gördüğünüz şaşaalı fotoğraflar sandığınız gibi değil
Meğer hepimiz kandırılıyormuşuz! Instagram'da gördüğünüz şaşaalı fotoğraflar sandığınız gibi değil
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