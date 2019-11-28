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Pantolondaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Giydiğimiz kot pantolonlardaki minik deliklerin ne işi yaradığını hep merak etmişizdir. Onların orada durmasını özel bir nedeni var. İşte birbirinden ilginç o bilgiler. Kot, blucin yapımında kullanılan mavi, kaba pamuklu, desenli sert kumaş ve bu kumaştan yapılmış cepli pantolon, mont vb. giysi. "Blue-jean, jeans wear" gibi adlar da verilen kot pantolon, aslında işçi pantolonu olarak doğmuştur. Çok yıkanmasına karşın yırtılmaması, dayanıklı olması gibi üstünlükleri nedeniyle ilk kez Amerika'da üretimine başlanmıştır. Levi Strauss tarafından patenti alınan kot pantolon ilk kez 1873 yılında üretilmiştir.

28.11.2019 11:51 - Son Güncelleme: 28.11.2019 11:51
Pantolondaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Müzik dinlerken ya da video izlerken başkalarını rahatsız etmemek için icat edilmiş kulak içi kulaklıkları kullananların pek çoğu büyük yanlış yapıyor! Neden mi?

Pantolondaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Kulak içi kulaklıkları çoğu insan düzgünce nasıl takıldığını bilmiyor.

Pantolondaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Kulaklıklar çoğu durumda kulağımızın şekli yüzünden küçük bir hareketten sonra düşebiliyor. Bu sıklıkla yaşanan problemin basit bir çözümü var.

Pantolondaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Direkt takmak yerine, kulaklığı kulağınızın etrafından sararak takmayı deneyin. Böylece, kablo kulağınıızın arkasından sarkacak ve kulaklığa baskı azalacak.

Pantolondaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

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