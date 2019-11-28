Pantolondaki deliklerin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? Çok şaşıracaksınız

Giydiğimiz kot pantolonlardaki minik deliklerin ne işi yaradığını hep merak etmişizdir. Onların orada durmasını özel bir nedeni var. İşte birbirinden ilginç o bilgiler. Kot, blucin yapımında kullanılan mavi, kaba pamuklu, desenli sert kumaş ve bu kumaştan yapılmış cepli pantolon, mont vb. giysi. "Blue-jean, jeans wear" gibi adlar da verilen kot pantolon, aslında işçi pantolonu olarak doğmuştur. Çok yıkanmasına karşın yırtılmaması, dayanıklı olması gibi üstünlükleri nedeniyle ilk kez Amerika'da üretimine başlanmıştır. Levi Strauss tarafından patenti alınan kot pantolon ilk kez 1873 yılında üretilmiştir.

28.11.2019 11:51 - Son Güncelleme: 28.11.2019 11:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





