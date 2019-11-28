Günlük burç yorumları – 28 Kasım 2019 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Kasım Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz. Endişelerin olabilir. İş yerindeki rekabet seni yeni bir iş arayışına sokabilir. Vazgeçemediğin şeyler için karar verme zamanı geldi.
Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var sanki. Ay yay burcunda ilerlerken arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturuyor. Zamanınızı daha sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.
BOĞA
İlişkisel konularda başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz, sezgilerinizi takip edin. Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak. Endişelerin olabilir. İş yerindeki rekabet seni yeni bir iş arayışına sokabilir. Vazgeçemediğin şeyler için karar verme zamanı geldi.
Kariyerinizle ilgili yeni açılımlar söz konusu olacak. Garantili işlerden hoşlandığınız için, yeni başlangıçlar konusunda tereddütlü davranmak zorunda kalıyorsunuz. Yay'daki Ay yazılı anlaşmalar konusunda sizi destek verirken zihinsel aktivitenizi de yüksek performans sergiliyor. Partnerinizin sizin için kalıcı düşünceleri var.
İKİZLER
Duygusal açıdan kendinizi ifadelerinizle tamamlamanız önemli olsa da karşı taraftan aynı anda her şeyi istememelisiniz. Duygusal sürecinizi dengeleyin. Harcamaların konusunda abartıya kaçacaksın. Yeteneklerini konuşturmak için farklı fikirler üretebilirsin.
Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; fikir yürütmeniz mutlak şekilde gerekiyormuş gibi, kendiniz koşullandırmayın. Öylesine yaptığınız konuşmalar daha sonra spekülasyon konusu oluyor.
YENGEÇ
Özellikle resmi daireler ya da tarihi mekanlarda göstereceğiniz derin saygı ve ifadelerinizdeki seçicilik etrafınızdaki kişilerin de taktirini toplayacak. Bugünlerde kardeşlerin ön planda olacak. Alıngan ve kırılgan tavırlarınla eşinle ciddi bir konuşma içinde olabilirsin.
Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Plüton ve Satürn ketum yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, güçlü bir iş birliğine ihtiyacınız olacak. Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yapacaklarınız konusunda kesin bir plan dahilinde çalışmalar üretmelisiniz.
ASLAN
Partnerinizin kendi isteklerini dayatma çabası biraz özgürlüğünüze tehdit gibi hissettirse de kibar bir dille isteklerinizi söylediğiniz taktirde geri çevrilmeyecektir. Beklediğin toplantılarda gecikmeler olabilir. Her ne kadar olumsuz gibi görünse de bu durum avantajın haline gelecek.
Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğine yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın. Çünkü, insanlara verdiğiniz güven duygusu; karşılıklı olarak oto kontrol mekanizmasının ihmal edilmesine neden olabiliyor.