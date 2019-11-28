Günlük burç yorumları – 28 Kasım 2019 Perşembe

KOÇ

Partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz. Endişelerin olabilir. İş yerindeki rekabet seni yeni bir iş arayışına sokabilir. Vazgeçemediğin şeyler için karar verme zamanı geldi.

Takıntılı düşünceleriniz yapmanız gereken işlerin gecikmesine neden oluyor. Çevresel koşulların sizi desteklemesine rağmen, içinize sinmeyen bir şeyler var sanki. Ay yay burcunda ilerlerken arkadaş çevrenizde olumlu tablolar oluşturuyor. Zamanınızı daha sistematik kullanırsanız, enerji alış verişleriniz olumlu gelişecek.