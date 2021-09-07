Pandeminin fiziksel sonuçları kritik! Kas kaybı arttı

8 Eylül 'Uluslararası Fizyoterapi Günü'nde, pandemi dönemindeki hareketsiz yaşam tarzına dikkat çeken Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin şunları söyledi:

"Bilgisayar başında saatlerce oturmanın omurgaya getirdiği yükle birlikte hareketsizliğin de insan vücudu üzerindeki negatif etkileri gözlenmeye başlandı. İmmobilizasyonun (hareketsizlik) etkileriyle kas, kalp damar, endokrin ve sinir sistemleri üzerinde önemli etkiler oluştu. Sadece iki günlük istirahatle kuadriseps (uyluk) kas gücünde yüzde 2, bir haftalık yatak istirahatinin bile büyük kas gruplarında yüzde 10 düzeyinde kas kaybına yol açtığı bilinen bir gerçek. Bunun yanı sıra, hareketsizlikle insülin direnci gelişmesi, kasların insülin kullanımının bozulması ve kan şekerinde düzensizlikleri de ortaya çıkmaktadır. İstirahat sadece kas gücü kaybına yol açmıyor, kaslar ve sinir hücreleri arasındaki protein sentezini de olumsuz etkiliyor. Mitokondri (hücreyi oluşturan organellerden biri) fonksiyonların da sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için dirençli, yüksek yoğunluklu ve aerobik egzersizlerin birlikte yapılması gerekiyor. Yapılan çalışmalarda, sadece vücut ağırlığıyla yapılan egzersizlerin standart ağırlıklarla yapılan egzersizlerin yerine geçebileceği de tespit edilmiş durumda. Sadece 10 günlük hareketsizlikle bile kas protein yıkımında artış izlenirken, günlük 750 adım gibi düşük bir fiziksel aktivite, 2 hafta içinde hem metabolik hem de kas protein sentezinde önemli gerilemelere yol açar. Tam tersi 2 hafta 5 bin adımın üzerine çıkan orta düzeyde bir fiziksel aktivite de bu kötü sonuçları bu kadar hızla geri çeviremez."