Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada

Olay, 5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel ile karşılaştı. Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı.