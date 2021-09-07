Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada
Sivas'ta 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Esma D. eski eşi 36 yaşındaki Levent Evrensel'in barışma isteğini reddedince ortalık karıltı. Evrensel, Esma D.'ui sokak ortasında defalarca bıçakladı. Mağdur kadın olayı hafif yaralı olarak atlatırken saldırı anında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
07.09.2021 12:10
- Son Güncelleme: 07.09.2021 12:10
Olay, 5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel ile karşılaştı. Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı.
Polis tarafından gözaltına alınan Levent Evrensel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.