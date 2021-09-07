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Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada

Sivas'ta 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Esma D. eski eşi 36 yaşındaki Levent Evrensel'in barışma isteğini reddedince ortalık karıltı. Evrensel, Esma D.'ui sokak ortasında defalarca bıçakladı. Mağdur kadın olayı hafif yaralı olarak atlatırken saldırı anında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
07.09.2021 12:10 - Son Güncelleme: 07.09.2021 12:10
Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada

Olay, 5 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. Esma D. yolda, şiddet gördüğü için 8 ay önce boşandığı Levent Evrensel ile karşılaştı. Levent Evrensel elindeki bıçakla bir anda Esma D.'ye saldırdı.

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Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada

Evrensel, yere yatırdığı Esma D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olaya müdahale eden vatandaşlar, Esma D.'yi saldırganın elinden kurtardı. İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada

Hafif yaralanan Esma D. gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Esma D. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada

Polis tarafından gözaltına alınan Levent Evrensel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eş dehşeti: Sokak ortasında defalarca bıçakladı! O anlar kamerada

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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