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Ölümle burun buruna! Helikoptere bağlı sepette 400 bin volt elektrik yüklü iletim hatlarına bakım yapıyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) 2019 yılında bu yana 400 bin volt elektrik yüklü ana iletim hatlarında "Canlı Bakım" yapıyor. Teknisyenler adeta ölümle burun buruna çalışıyor. Adeta ölüme meydan okuyan teknisyenler helikoptere bağlı sepet içinde, elektrik kesintisi olmaksızın ana iletim hatlarını tamir ediyor. Türkiye'de 14 bin noktada yapılması planlanan çalışmaların ikinci periyodu geçtiğimiz günlerde başlarken, teknisyenlerin tehlikeli çalışmaları havadan görüntülendi.

DHA
07.09.2021 11:30 - Son Güncelleme: 07.09.2021 12:02
Ölümle burun buruna! Helikoptere bağlı sepette 400 bin volt elektrik yüklü iletim hatlarına bakım yapıyorlar

Türkiye genelinde elektrikler kesilmeden ana enerji iletim hatları üzerinde helikopterle yapılan bakım, onarım çalışmalarının ilk periyodu 2019 yılında başlayarak 2 yıllık çalışmalar sonucunda tamamlanmıştı. Çalışmaların ikinci periyodu ise geçtiğimiz aylarda başladı. Bu kapsamda şu ana kadar İstanbul'da bin 500 montaj, demontaj ve tamir çalışması tamamlandı. Türkiye genelinde 14 bin noktada yapılması planlanan çalışmaların 2 sene içinde bitmesi bekleniyor.

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Ölümle burun buruna! Helikoptere bağlı sepette 400 bin volt elektrik yüklü iletim hatlarına bakım yapıyorlar

TÜRKİYE'Yİ GEZİYORLAR
Günlük yaşam için adeta vazgeçilmez olan elektriğin kaynağından iletimi Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından bütün ülkeye sağlanıyor. Yaklaşık 16 bin çalışanı, 22 bölge müdürlüğü ve 10 yük tevzi kontrol merkeziyle TEİAŞ, termik, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal santrallerinde üretilen elektriği, enerji iletim hatları ve trafo merkezleri ile şehirlere, organize sanayi bölgelerine, fabrikalara iletiyor.

Ölümle burun buruna! Helikoptere bağlı sepette 400 bin volt elektrik yüklü iletim hatlarına bakım yapıyorlar

Ancak bu iletimi sağlayan hatların da düzenli bakımlarının yapılması gerekiyor. Bakımlar sırasında en önemli konu ise elektriği kesmenden çalışmaların yapılması.

Ölümle burun buruna! Helikoptere bağlı sepette 400 bin volt elektrik yüklü iletim hatlarına bakım yapıyorlar

Türkiye genelinde sıcak havaların etkisiyle bu yıl 5 Ağustos saat 14.40'ta 7686 megawaatlık tüketimle tüm zamanların rekoru kırıldı.

Ölümle burun buruna! Helikoptere bağlı sepette 400 bin volt elektrik yüklü iletim hatlarına bakım yapıyorlar

Bu noktada kesintilerin yaşanmaması için devreye 'canlı bakım' çalışması devreye giriyor. Türkiye'nin dört bir yanında yerden yüzlerce metre yükseklikte, 400 bin volt elektrik yüklü çıplak iletkenler üzerinde canlı bakım çalışması yapılıyor. 15 kişilik teknisyen ekip bütün iletim hatlarının bakımını yaparken ölüme meydan okuyor.

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