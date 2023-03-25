Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Deprem bölgesi için alarm verilirken sarı ve turuncu kodlu uyarılar geçildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte sarı ve turuncu kodla uyarılan o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Deprem bölgesi için alarm verilirken sarı ve turuncu kodlu uyarılar geçildi.
İşte sarı ve turuncu kodlu alarm verilen o iller ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge bölge hava durumu raporu...
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.