RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Deprem bölgesi için alarm verilirken sarı ve turuncu kodlu uyarılar geçildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte sarı ve turuncu kodla uyarılan o iller...

25.03.2023 09:53 - Son Güncelleme: 25.03.2023 09:53
Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Deprem bölgesi için alarm verilirken sarı ve turuncu kodlu uyarılar geçildi.

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Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU

İşte sarı ve turuncu kodlu alarm verilen o iller ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge bölge hava durumu raporu...

Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU

SARI VE TURUNCU ALARM VERİLEN İLLER

Erzincan, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kilis, Muş, Bingöl ve Tunceli sarı alarm verilirken Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ için turuncu alarm verildi.

Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesi için alarm! | İstanbul, Ankara, İzmir... HAVA DURUMU RAPORU

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

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