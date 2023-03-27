"2671 yılından geldim" dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! "2024'te daha fenası var..." Kehanetleri bir bir dizen o isim...
Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Özellikle TikTok, zaman yolcusundan geçilmiyor. TikTok'ta 'theradiantimetravelerr' isimli ve kendini zaman yolcusu olarak tanıtan TikToker Eno Alaric'in son paylaşımı şaşırttı. 23 Mart'ta uzaylıların gelip 8000 kişiyi kaçırdığını söyleyen Eno Alaric'in 2024 için ise bambaşka bir iddiası daha var.
TikTok'ta theradiantimetraveler olarak bilinen sözde zaman yolcusu Eno Alaric, 23 Mart günü 8000 kişinin uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi.
"8000 kişinin önünde uzun bir yolculuk var. Işıktan daha hızlı seyahat edecekler ama seyahatleri 4 yıl sürecek" diyen Alaric 2024 yılını da işaret etti.
"2671 yılından geldim" dedi kehanetleri peş peşe sıraladı | VİDEO
O DA 3036'DAN GELDİ
Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve geleceğe dair bir dizi olay paylaşan "ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ" isimli kullanıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınladığı videolarda doğrudan kameraya bakarak konuşan zaman yolcusu, "Bunlar iyi günleriniz" diyerek insanlığa seslendi. İnsanların günümüzde özgür olduklarını vurgulayan zaman yolcusu gelecekte insanlığı karamsar bir tablonun beklediğini söyledi.