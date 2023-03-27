RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam "2671 yılından geldim" dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! "2024'te daha fenası var..." Kehanetleri bir bir dizen o isim...

"2671 yılından geldim" dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! "2024'te daha fenası var..." Kehanetleri bir bir dizen o isim...

Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Özellikle TikTok, zaman yolcusundan geçilmiyor. TikTok'ta 'theradiantimetravelerr' isimli ve kendini zaman yolcusu olarak tanıtan TikToker Eno Alaric'in son paylaşımı şaşırttı. 23 Mart'ta uzaylıların gelip 8000 kişiyi kaçırdığını söyleyen Eno Alaric'in 2024 için ise bambaşka bir iddiası daha var.

27.03.2023 10:43 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:13
2671 yılından geldim dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! 2024’te daha fenası var... Kehanetleri bir bir dizen o isim...

TikTok'ta theradiantimetraveler olarak bilinen sözde zaman yolcusu Eno Alaric, 23 Mart günü 8000 kişinin uzaylılar tarafından kaçırıldığını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2671 yılından geldim dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! 2024’te daha fenası var... Kehanetleri bir bir dizen o isim...

"8000 kişinin önünde uzun bir yolculuk var. Işıktan daha hızlı seyahat edecekler ama seyahatleri 4 yıl sürecek" diyen Alaric 2024 yılını da işaret etti.

"2671 yılından geldim" dedi kehanetleri peş peşe sıraladı | VİDEO

2671 yılından geldim dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! 2024’te daha fenası var... Kehanetleri bir bir dizen o isim...

Sözde zaman yolcusu Alaric'e göre 2024'te bir uzaylı istilası olacak.

2671 yılından geldim dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! 2024’te daha fenası var... Kehanetleri bir bir dizen o isim...

Ve giden 8000 kişinin, 2024'te dünyayı korumak için geleceğini iddia etti.

2671 yılından geldim dedi uzaylıların 8 bin kişiyi kaçırdığını iddia etti! 2024’te daha fenası var... Kehanetleri bir bir dizen o isim...

O DA 3036'DAN GELDİ

Sosyal medyada kendisini zaman yolcusu olarak tanıtan ve geleceğe dair bir dizi olay paylaşan "ᄂIVΣ YӨЦЯ ᄂIΣ" isimli kullanıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yayınladığı videolarda doğrudan kameraya bakarak konuşan zaman yolcusu, "Bunlar iyi günleriniz" diyerek insanlığa seslendi. İnsanların günümüzde özgür olduklarını vurgulayan zaman yolcusu gelecekte insanlığı karamsar bir tablonun beklediğini söyledi.

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