Özcan Deniz’den ailesine rest! Şok açıklamalar: Sizi hala çok seviyorum ama...

Deniz, "Değerin asla düşmez. Bazen sadece seni hak etmeyenlerin eline düşersin" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Bende bu tortuyu bırakanlar elbet bir gün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere KÜFRETTİKLERİNİ anlayacaklar.

Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin ALLAH.

Hepsini unuttunuz demi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum. Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkarla, müsrif ederek yaklaştın.

Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, DAĞIMIN KARI KARIM VE BAHÇEMİN EN GÜZEL GÜLÜ YAVRUM'U YANIMA ALDIM, ALLAH'A GÜVENİP SENİ ONA EMANET EDİP GİTTİM BİR GÜN AFFEDİLMEN(İZ) DİLEĞİ İLE.