Özcan Deniz’den ailesine rest! Şok açıklamalar: Sizi hala çok seviyorum ama...

Feyza Aktan ile yaptığı evlilikten Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, 2023 yılında kendisinden 22 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile dünyaevine girdi.
Samar Dadgar ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Özcan Deniz, geçen aylarda kardeşleriyle yaşadığı sorunlarla uzun bir süre gündem oldu. Bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ile arası bozuk olan Özcan Deniz, özellikle dört kız kardeşinden Yurda Güler ile yaşadığı gerginlikle çok konuşuldu.
Yurda Güler, Samar Dadgar'ın abisinin parasını ve şöhretini kullandığını dile getirdi. Kardeşinin açıklamasına sinirlenen Özcan Deniz ise "Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin" dedi.
Abi-kardeş arasındaki gerginlik uzun süre magazin manşetlerinde yer alırken Özcan Deniz aylar sonra yeni bir paylaşımda bulundu.
Dikkat çeken paylaşımında Özcan Deniz, yoluna artık 'çekirdek ailem' dediği eşi ve oğluyla devam edeceğini açıkladı.
Deniz, "Değerin asla düşmez. Bazen sadece seni hak etmeyenlerin eline düşersin" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Bende bu tortuyu bırakanlar elbet bir gün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere KÜFRETTİKLERİNİ anlayacaklar.
Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin ALLAH.
Hepsini unuttunuz demi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum. Sen de savaştın bunu inkar edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkarla, müsrif ederek yaklaştın.
Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, DAĞIMIN KARI KARIM VE BAHÇEMİN EN GÜZEL GÜLÜ YAVRUM'U YANIMA ALDIM, ALLAH'A GÜVENİP SENİ ONA EMANET EDİP GİTTİM BİR GÜN AFFEDİLMEN(İZ) DİLEĞİ İLE.
Seni, sizi hala çok seviyorum. Ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve Çekirdek Ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici demi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam!