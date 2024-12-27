Billur Kalkavan’ın kardeşi Rıza Kalkavan’ın ölüm nedeni belli oldu! Meğer 16 saat boyunca...

Merhum oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi Rıza Kalkavan, Kadıköy ilçesi Suadiye Mahallesi Tonoz Sokak, 10 numaradaki evinde önceki gece saat 02.00 sıralarında rahatsızlandı. Kız arkadaşı Sibel Civelek tarafından hastaneye götürülen Rıza Kalkavan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 59 yaşındaki Kalkavan'ın hayatını sahte alkolden dolayı kaybettiği iddia edildi.

Kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere naaşı Adli Tıp'a gönderilen Rıza Kalkavan için dün öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Birlikte yaşadığı kız arkadaşı Sibel Civelek taziyeleri kabul etti.

SAHTE ALKOL İDDİALARINI YALANLADI Sahte alkol iddialarına yanıt veren Civelek, "Zaman zaman alkol alırdı. Fakat sahte alkolden hayatını kaybettiğine dair iddialar doğru değil. Gece rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırdık. 9 sonra hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Rıza Kalkavan'ın 40 yıllık arkadaşı Mehmet Yalçın da şöyle konuştu: "Aynı zamanda asker arkadaşımdı. Dünya tatlısı bir insandı. Kimsenin kalbini kırmayan iyi bir insandı. Alkol kullanırdı fakat sahte alkolden hayatını kaybettiği iddaları doğru değil. Büyük Kulüp gibi nezih yerlere takılırdı. Sık sık sağlık kontrolünü yapardı"

"BUNALIMDAYDI" Apartman görevlisi Uğur Naz ise siparişleri kendisinin aldığını belirterek Kalkavan'ın sık sık alkol tükettiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Aile yakınlarını, annesi Noyan ve ablası Billur ile teyzesini kaybetmişti. Bekardı ve çocuğu yoktu. Yalnızlığını kedisiyle paylaşıyordu. Bunalımdaydı. Son olarak da kedisini kaybetmişti. Sık sık içki içiyordu. Siparişleri de evin çevresindeki bayilerden ve Kadıköy'den alıyordum. Alkolün sahte olduğuna dair bilgim yok" Kalkavan'ın arkadaşı spor yazarı Asena Özkan "Aile yakınlarını kaybettikten sonra bunalımdaydı. Sık sık içki içmeye başladı. Ruhi olarak çöküş yaşadı" dedi.