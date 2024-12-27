İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın’dan göbek dansı! Parti görüntüleri olay: Hem son hali hem performansı...

İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Kakılmış, Sürahi Hanım ve Alican karakterleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, meslektaşı İlyas İlbey ile 36 sene önce dünyaevine girdi.
İlk evliliğinden Eylül ikincisinden ise Eda adında iki kızı olan ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren Yalçın, katıldığı bir kutlamadaki dans görüntüleriyle gündeme geldi.
Yalçın'ın partide dans ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken 60 yaşındaki oyuncunun hem son hali hem de performansı dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem olan görüntüler için "Yıllara medyan okuyor", "Hiç yaşlanmamış", "Hala aynı" yorumları yapıldı.
İşte Yasemin Yalçın'ın gündem olan kutlama görüntüleri...
KIZI DA KENDİSİ GİBİ ÜNLÜ!
Dans videosuyla gündeme gelen Yasemin Yalçın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı da kendisi gibi ünlü çıktı.
İşte Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı Eylül...
Annesi ile olan benzerliğiyle adından sıkça söz ettiren Eylül bir dönem büyük bir ilgiyle izlenen 'Benimle Dans Eder Misin' yarışmasında fırtınalar estirmişti.
Dans tutkusuyla bilinen Eylül, yeteneğiyle büyük takdir toplamıştı. Ünlü isim şimdilerde annesinin izinden gidiyor ve tiyatroyla ilgileniyor.