İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın’ın’dan göbek dansı! Parti görüntüleri olay: Hem son hali hem performansı...

İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı Kakılmış, Sürahi Hanım ve Alican karakterleriyle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın, meslektaşı İlyas İlbey ile 36 sene önce dünyaevine girdi.

İlk evliliğinden Eylül ikincisinden ise Eda adında iki kızı olan ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren Yalçın, katıldığı bir kutlamadaki dans görüntüleriyle gündeme geldi.

Yalçın'ın partide dans ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken 60 yaşındaki oyuncunun hem son hali hem de performansı dikkat çekti.