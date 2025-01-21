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Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 2018-2019 yılları arasında evli kalan Özcan Deniz, 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi. Dadgar, Deniz ile 2'nci evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Ancak ünlü ismin yayınladığı fotoğrafa düştüğü not yasak aşk iddialarını beraberinde getirdi. "Özcan Deniz, Feyza Aktan'ı Samar Dadgar'la mı aldattı?" sorusu yanıt ararken Dadgar'den yeni bir paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:45 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:45
Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile Özcan Deniz Feyza ile 2018-2019 yılları arasında evli kaldı. Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Deniz, 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Son dönemlerde ablası ve abisi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Samar Dadgar, sosyal medya hesabında eşi Özcan Deniz ile evliliklerinin 2. yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Eşiyle birlikte yer aldığı kareleri peş peşe paylaşan Dadgar, kutlama mesajına "2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın" notunu düştü.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Samar Dadgar'ın paylaşımlarında yer alan bir kare takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Samar Dadgar'ın işaret ettiği yıllarda Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evli olduğunu vurgulayan sosyal medya kullanıcıları, "Yasak aşk mı?" sorusuna yanıt aradı.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Dadgar ise kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuya açıklık getirdi.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

"9 SENE ÖNCE TANIŞTIK"

Bir takipçisi paylaşım sonrası "Nasıl 9 sene mi o zamanda mı tanışıyorsunuz?" diye sordu. Dadgar, takipçisinden gelen soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Herkesin sorduğu soruyu cevaplıyorum.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

9 sene önce tanıştık, 6 ay arkadaşlık ettik sonra yıllarca görüşmedik. 4.5 sene önce tekrar görüşmeye başladık. 2.5 sene sevgili olduk 2 senedir evliyiz özet olarak. Herkes rahatlamışsa dağılabiliriz"

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

İşte Samar Dadgar'ın paylaşımlarından bazıları...

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Samar Dadgar ve Özcan Deniz

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Samar Dadgar ve Özcan Deniz

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Samar Dadgar ve Özcan Deniz

Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Samar Dadgar ve Özcan Deniz

Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.