Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile Özcan Deniz Feyza ile 2018-2019 yılları arasında evli kaldı. Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Deniz, 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu.

Son dönemlerde ablası ve abisi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.

Samar Dadgar, sosyal medya hesabında eşi Özcan Deniz ile evliliklerinin 2. yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

Eşiyle birlikte yer aldığı kareleri peş peşe paylaşan Dadgar, kutlama mesajına "2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın" notunu düştü.