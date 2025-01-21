Özcan Deniz Feyza Aktan’ı Samar Dadgar’la mı aldattı? Tek fotoğrafla ortalık karıştı! İlk açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile Özcan Deniz Feyza ile 2018-2019 yılları arasında evli kaldı. Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan Deniz, 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar ile nikah masasına oturdu.
Son dönemlerde ablası ve abisi ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi.
Samar Dadgar, sosyal medya hesabında eşi Özcan Deniz ile evliliklerinin 2. yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.
Eşiyle birlikte yer aldığı kareleri peş peşe paylaşan Dadgar, kutlama mesajına "2. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni çok seviyorum ve birlikte paylaştığımız her an için minnettarım. Hayatımı tamamladın" notunu düştü.
Samar Dadgar'ın paylaşımlarında yer alan bir kare takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Samar Dadgar'ın işaret ettiği yıllarda Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evli olduğunu vurgulayan sosyal medya kullanıcıları, "Yasak aşk mı?" sorusuna yanıt aradı.
Dadgar ise kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuya açıklık getirdi.
"9 SENE ÖNCE TANIŞTIK"
Bir takipçisi paylaşım sonrası "Nasıl 9 sene mi o zamanda mı tanışıyorsunuz?" diye sordu. Dadgar, takipçisinden gelen soruya şu sözlerle yanıt verdi: "Herkesin sorduğu soruyu cevaplıyorum.
9 sene önce tanıştık, 6 ay arkadaşlık ettik sonra yıllarca görüşmedik. 4.5 sene önce tekrar görüşmeye başladık. 2.5 sene sevgili olduk 2 senedir evliyiz özet olarak. Herkes rahatlamışsa dağılabiliriz"
İşte Samar Dadgar'ın paylaşımlarından bazıları...
Samar Dadgar ve Özcan Deniz
Samar Dadgar ve Özcan Deniz
Samar Dadgar ve Özcan Deniz
Not: Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.