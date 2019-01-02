Barış Manço doğum gününde unutulmadı (Barış Manço kimdir, hayatı...)
Elinde gitarıyla poz veren bu minik bebek aramızda olmamasına rağmen hala Türkiye'nin sevgilisi. Bugün Barış Manço'nun doğum günü. Adı gibi barışçıl kişiliği, şarkıları, sözleri ve daha birçok detayla örnek bir karakter olan Barış Manço yaşasaydı, 75 yaşında olacaktı. Barış Manço'nun doğum günü dolayısıyla hayatının en özel anlarına birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte Barış Manço'nun doğumundan, ölümüne kadar sanat ile iç içe hayatı.
Barış Manço 1943 yılında Üsküdar'da dünyaya geldi. Doğduğu dönemin atmosferi ve ruhu onun adına esin kaynağı oldu. II. Dünya Savaşı'nı yaşandığı yıllarda doğan Manço'ya babası tarafından Mehmet Barış adı verildi. Rahmetli sanatçının oğlu Doğukan Manço'nun ifade ettiğine göreyse Barış Manço Türkiye'de ilk defa Barış ismini alan kişi. 'Babam 1943'de İstanbul'da doğdu ve Türkiye'de ilk Barış ismini alan insan oldu. Aslında ismin babası. Barış ismi, 1941'de dünya savaşlarının ardından barışa duyulan özlemden doğdu.' Doğukan Manço yaptığı açıklamada babasının tam isminin 'Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço' olduğunu da belirtti. Yukarıdaki fotoğrafta 7 Aylık olan Barış Manço gitarıyla görünüyor.
Barış Manço'nun müziğe olan ilgisinin aileden geldiğini söylemek mümkün. Annesi Rikkat Uyanık İstanbul Radyosu ve Konservatuvar'ına yıllarını vermiş bir hoca ve sanatçı. Annesinin sanatçı ruhu Manço'nun hayatına yansımış. Annesi Barış Manço'yu uyumadan önce çocukluğunda Klasik Türk Müziği eserleri okuyarak uyuturmuş.
MÜZİĞE İLK ADIM
Müzisyen bir annenin oğlu olan Barış Manço'nun müzik dünyasına bebeklikten adım attığını söylemek mümkün. Ancak ilk enstrümanına kavuşması için 14 yaşına kadar beklemesi gerekmiş. 14 yaşındayken Bill Haley'in bir filmini izleyen Manço filmden çok etkilenmiş. Nefesli bir saz çalmaya heveslenen Manço ciğerleri zayıf olduğu için bir nefesli çalgıya kavuşamasa da, annesi ona bir gitar alarak onu ilk enstrümanıyla tanıştırmış.