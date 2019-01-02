Barış Manço doğum gününde unutulmadı (Barış Manço kimdir, hayatı...)

MÜZİĞE İLK ADIM

Müzisyen bir annenin oğlu olan Barış Manço'nun müzik dünyasına bebeklikten adım attığını söylemek mümkün. Ancak ilk enstrümanına kavuşması için 14 yaşına kadar beklemesi gerekmiş. 14 yaşındayken Bill Haley'in bir filmini izleyen Manço filmden çok etkilenmiş. Nefesli bir saz çalmaya heveslenen Manço ciğerleri zayıf olduğu için bir nefesli çalgıya kavuşamasa da, annesi ona bir gitar alarak onu ilk enstrümanıyla tanıştırmış.