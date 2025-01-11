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"Oyunumuzu kimse bozamaz" diyen fuhuş şebekesine 'Oyunbozan' operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı "Oyunbozan" adlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin kendi aralarında, "Bizi kimse yakalayamaz, bizim oyunumuzu kimse bozamaz" dediği bu sebeple operasyona "Oyunbozan" adı verildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 17:25 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 17:25
Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçuna ilişkin 3 aylık projeli çalışmada, Antalya merkezli İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

"OYUNBOZAN" OPERASYONU

'Oyunbozan' adı verilen operasyonda, fuhşa zorlandığı iddia edilen 1'i 18 yaşından küçük, 23 kadını kurtarırken, 8'i erkek 15 şüpheli de gözaltına alındı.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

SEANS ÇİZELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin aramalarında; 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 172 mermi, 352 bin 725 Türk lirası, 384 dolar, 505 avro, çok sayıda dijital materyal ve fantezi kelepçesi gibi cinsel içerikli objelerle seans ücretlerinin yazılı olduğu çeteleler ele geçirildi.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin kendi aralarında, "Bizi kimse yakalayamaz, polis bize hiçbir şey yapamaz, bizim oyunumuzu kimse bozamaz, çünkü fuhuş evlerimiz kale gibi korunuyor" diye konuştuklarını belirledi.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

Şüphelilerin, kadınları silah tehdidiyle günde 25 kişiyle fuhşa zorladığı, kendi aralarında kadınlara 'kutu' kod adıyla hitap ettikleri tespit edildi.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

Ayrıca şüphelilerin fuhuş amacıyla çok sayıda ev kiraladığı, bu evleri yanlarında çalıştırıp 'Vekil' diye hitap ettikleri kişiler aracılığıyla işlerinin bozulmasını engellemeye çalıştıkları belirlendi.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

Antalya'ya getirilen 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!

Şüphelilerden 13'ü tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!
Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!
Oyunumuzu kimse bozamaz diyen fuhuş şebekesine ’Oyunbozan’ operasyonu: Seans çizelgesi ortaya çıktı!