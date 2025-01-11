Ekiplerin aramalarında; 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 172 mermi, 352 bin 725 Türk lirası, 384 dolar, 505 avro, çok sayıda dijital materyal ve fantezi kelepçesi gibi cinsel içerikli objelerle seans ücretlerinin yazılı olduğu çeteleler ele geçirildi.

Polis ekipleri, gözaltına alınan şüphelilerin kendi aralarında, "Bizi kimse yakalayamaz, polis bize hiçbir şey yapamaz, bizim oyunumuzu kimse bozamaz, çünkü fuhuş evlerimiz kale gibi korunuyor" diye konuştuklarını belirledi.