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Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: “Hepimiz aynı kandanız”

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatının 7'nci gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu. Tayfur'un ailesi ve sanat camiasından birçok kişi Emirgan Camii'nde toplanırken Necla Nazır ile Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi. Ferdi Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt'un açıklamaları ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 09:27
Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. Tayfur'un vefatının 7'nci gününde uzun yıllar yaşadığı Emirgan'da Kuran-ı Kerim okutuldu.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Camide sanatçının kızları, akrabaları ve sanat dünyasından dostları katılırken Necla Nazır ile kızı Tuğçe Tayfur, gerginlik olmaması için gelmedi.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur'un yeğeni Cumali Turanbayburt, "Hepimiz aynı kandanız, inşallah bir araya gelip problemleri çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt ise yaşananlar için "Olabilir biz aileyiz" diye konuştu.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Mirası Gündeme Geldi

Son zamanlarında eski hayat arkadaşı Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla öne çıkan Ferdi Tayfur'un servetiyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, geçtiğimiz günlerde mal varlığı konusundaki tartışmalara yakında son vereceğini, mirasıyla ilgili gerekli çalışmayı yapacağını söylemişti.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının İstanbul, Adana ve Marmaris'te büyük çaplı yatırımların sahibi olduğu biliyor.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Tuğçe Tayfur Mirastan Pay Alacak mı?

Daha önceki açıklamalarında Tayfur'un kızı Tuğçe'yi mirasından men etmeyi planladığını belirten avukat Hakan Tamgüç, Söylemezsem Olmaz programına konuştu. Tayfur'un avukatı, "Tuğçe Hanım mirastan men edilmedi, mirastan payını alacak. Vasiyet önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Aile şu an acısını yaşıyor" dedi.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Sahte Dilekçe!

Avukat, Tuğçe Tayfur'un eşiyle ilgili ise "Ferdi Ağabey'in Tuğçe Hanım'dan 50 milyon istediğine yönelik dilekçe paylaştılar. O dilekçe sahte, bu sebeple taraflara dava açtım.

Buzlar eriyor! Ferdi Tayfur’un ablası ve yeğeninden Tuğçe Tayfur’a zeytin dalı: Hepimiz aynı kandanız

Muhammed Aydın'la ilgili hakkında açılmış çok sayıda dolandırıcılık davaları var. Bu konuda Tuğçe Hanım'a ve Necla Hanım'a yanlış bilgi verip, baba kızın arasını o mu bozdu diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.