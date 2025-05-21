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Ankara'da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

18 yaşındaki Recep Tayyip Bölükbaşı, aracı ile seyir halindeyken yolun ortasında duran 3 kişiden kenara çekilmelerini istedi. Bu isteğin ardından talihsiz gencin başına gelmeyen kalmadı. Saldırganlardan birisi gencin parmağını ısırarak kopardı.

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takvim.com.tr
Ankara’da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

18 yaşındaki Recep Tayyip Bölükbaşı, aracı ile seyir halindeyken yolun ortasında duran 3 kişiden kenara çekilmelerini istedi. Kısa sürede taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Ankara'da trafikte yol kavgası kanlı bitti

Ankara’da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

Genci darp eden saldırganlardan birisi kavga esnasında Bölükbaşı'nın parmağını ısırarak kopardı.

Ankara’da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

Bölükbaşı başından geçenleri şu şekilde anlattı:

Ben trafikteydim ilerliyordum, üç kişi yol ortasında sohbet ediyordu. Çekilmeleri için kornoya bastım. O esnada bir tanesi aracımın camına geldi. 'Buyur' dedi. Sonra 30 yaşlarında bir başkası geldi yanıma 'Senin ismin ne' dedi. 'Sen kimsin' dedi. Yakama sarıldı. Beni araçtan çektiler. Ortaya aldılar ve vurmaya başladılar.

Ankara’da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

PARMAĞINI KOPARDI

Talihsiz genç, canını kurtartmaya çalışırken, acımasız bir hamle geldi. Saldırgan, Bölükbaşı'nın parmağını ısırarak kopardı.

Ankara’da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

O anları anlatan Bölükbaşı, "Bir tanesi 'Senin gibiler okuyamasın eli kalem tutmasın' dedi. Ben yerdeyken parmağımı ısırdı." dedi.

Ankara’da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

DOKU KAYBI VAR
Bölükbaşı'nın elinde doku kaybı olduğu öğrenildi.