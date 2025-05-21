Ankara’da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar

Bölükbaşı başından geçenleri şu şekilde anlattı:

Ben trafikteydim ilerliyordum, üç kişi yol ortasında sohbet ediyordu. Çekilmeleri için kornoya bastım. O esnada bir tanesi aracımın camına geldi. 'Buyur' dedi. Sonra 30 yaşlarında bir başkası geldi yanıma 'Senin ismin ne' dedi. 'Sen kimsin' dedi. Yakama sarıldı. Beni araçtan çektiler. Ortaya aldılar ve vurmaya başladılar.