Ankara'da inanılmaz olay! Trafik kavgasında parmağını kopardılar
18 yaşındaki Recep Tayyip Bölükbaşı, aracı ile seyir halindeyken yolun ortasında duran 3 kişiden kenara çekilmelerini istedi. Bu isteğin ardından talihsiz gencin başına gelmeyen kalmadı. Saldırganlardan birisi gencin parmağını ısırarak kopardı.
takvim.com.tr
18 yaşındaki
Recep Tayyip Bölükbaşı, aracı ile seyir halindeyken yolun ortasında duran 3 kişiden kenara çekilmelerini istedi. Kısa sürede taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Genci darp eden saldırganlardan birisi kavga esnasında Bölükbaşı'nın parmağını ısırarak kopardı.
Bölükbaşı başından geçenleri şu şekilde anlattı:
Ben trafikteydim ilerliyordum, üç kişi yol ortasında sohbet ediyordu. Çekilmeleri için kornoya bastım. O esnada bir tanesi aracımın camına geldi. 'Buyur' dedi. Sonra 30 yaşlarında bir başkası geldi yanıma 'Senin ismin ne' dedi. 'Sen kimsin' dedi. Yakama sarıldı. Beni araçtan çektiler. Ortaya aldılar ve vurmaya başladılar.
PARMAĞINI KOPARDI
Talihsiz genç, canını kurtartmaya çalışırken, acımasız bir hamle geldi. Saldırgan, Bölükbaşı'nın parmağını ısırarak kopardı.
O anları anlatan Bölükbaşı,
"Bir tanesi 'Senin gibiler okuyamasın eli kalem tutmasın' dedi. Ben yerdeyken parmağımı ısırdı." dedi.