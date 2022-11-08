Öyle bir etkileyecek ki geleceğinizi değiştirecek! Dost kazığı, aldatma, ihanet, hastalık, ölüm... Ay tutulması o burçların üzerine kabus gibi çökecek!

2022 yılının ikinci doğa olayı olan ay tutulması 8 Kasım'da gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde de güneş tutulması meydana gelmişti. Astronomiye ilgi duyanlar özellikle kanlı ay tutulmasının kendi burçlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki Kasım ayında hangi burcun peşini bela bırakmayacak? Hangi burç depresyona girecek? Hangisi hayatının aşkını bulacak? Ay tutulması kimi burçları olumlu, kimi burçları da olumsuz etkileyecek. İşte kanlı ay tutulmasının etkileri: İlişkiler bitecek, yeni aşklar başlayacak....