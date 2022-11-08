Öyle bir etkileyecek ki geleceğinizi değiştirecek! Dost kazığı, aldatma, ihanet, hastalık, ölüm... Ay tutulması o burçların üzerine kabus gibi çökecek!
Kanlı ay bugün Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek. 8 Kasım 2022 tarihinden sonra, 2025'e kadar görülmesi beklenmeyen ay tutulmasını kaçırmak istemeyenler şimdiden bekleyişe geçti. Doğa olaylarında özellikle burç etkileri yoğun ilgi görüyor. Dolunayın aldığı tuhaf kırmızımsı renk tonu nedeniyle `Kanlı Ay ` olarak da adlandırılan tutulma bir çok burcu etkileyecek. Astrologlardan 'Kaos dolu günler kapıda' yorumları geldi. Ay tutulması o burçların üzerine kabus gibi çökecek! Öyle bir etkileyecek ki geleceğinizi değiştirecek! Dost kazığı, aldatma, ihanet, hastalık, ölüm...
08.11.2022 09:28 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:29
2022 yılının ikinci doğa olayı olan ay tutulması 8 Kasım'da gerçekleşecek. Geçtiğimiz günlerde de güneş tutulması meydana gelmişti. Astronomiye ilgi duyanlar özellikle kanlı ay tutulmasının kendi burçlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki Kasım ayında hangi burcun peşini bela bırakmayacak? Hangi burç depresyona girecek? Hangisi hayatının aşkını bulacak? Ay tutulması kimi burçları olumlu, kimi burçları da olumsuz etkileyecek. İşte kanlı ay tutulmasının etkileri: İlişkiler bitecek, yeni aşklar başlayacak....
Kanlı Ay tutulmasında ise Güneş ışınlarının Ay`a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya`nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.