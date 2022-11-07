Vav TV İzle
Haberler Yaşam 50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95'i köygöçüren mantarı

50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95'i köygöçüren mantarı

Mantarlar, son yıllarda yemeklerde sık sık kullanılsa da bazı mantar türleri var ki insanları öldürebiliyor. Sarıyer'de mantarla gelen ölümle ilgili açıklama yapan Mikolog Jilber Barutçiyan, "Ölümlerin yüzde 95'inden sorumlu olan 'Köygöçüren' diye bilinen mantar türüdür. 50 gramı bile yetişkin bir insanın ölümüne neden olabilir. Mantarları tanımadan kesinlikle toplamamalılar" diye konuştu. Barutçiyan, "200 mantar türü yenilebiliyor. Geri kalan 29 binden fazla tür mantar ise çeşitli nedenlerle yenmiyor" dedi.

DHA
07.11.2022 16:47 - Son Güncelleme: 07.11.2022 16:47
50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95’i köygöçüren mantarı

Mantar türleri açısında oldukça zengin olan Türkiye'de, genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ormanlık alanlardan bilinçsizce toplanan mantarlar, zehirlenmelere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf ve Feriza Yıldız çifti zehirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95’i köygöçüren mantarı

Yusuf Yıldız hayatını kaybederken eşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Uzmanlar ölümlerin yaşanmaması için insanların bilinçsizce mantar toplamaması gerektiğini belirtiyor.

50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95’i köygöçüren mantarı

"30 BİN MANTAR TÜRÜNDEN 20'Sİ ÖLDÜRÜCÜ"
Mikolog (mantar bilimi) Jilber Barutçiyan Türkiye'nin mantar zengini bir ülke olduğunu belirterek, "Dünyanın bütün değerli mutfaklarında kullanılan mantarlar Türkiye'de bulunuyor.

50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95’i köygöçüren mantarı

Bunun yanı sıra dünyanın en tehlikeli mantarları da ülkemizde bolca bulunuyor. Çıplak gözle görebildiğimiz minimum 30 bin tür mantar var. Bunlar arasında 200'ü zehirli. Yenilen mantar nedeniyle oluşan en ufak sindirim sorununu bile zehirlenme olarak kabul ediyoruz.

50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95’i köygöçüren mantarı

Ölümcül olması gerekmiyor. 15 ila 20 mantar türü ise öldürücü etkiye sahip. 200 mantar türü yenilebiliyor. Geri kalan 29 binden fazla tür mantar ise çeşitli nedenlerle yenmiyor. Pis kokanlar var, pişirirken eriyenler var" dedi.

SON DAKİKA