50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95'i köygöçüren mantarı
Mantarlar, son yıllarda yemeklerde sık sık kullanılsa da bazı mantar türleri var ki insanları öldürebiliyor. Sarıyer'de mantarla gelen ölümle ilgili açıklama yapan Mikolog Jilber Barutçiyan, "Ölümlerin yüzde 95'inden sorumlu olan 'Köygöçüren' diye bilinen mantar türüdür. 50 gramı bile yetişkin bir insanın ölümüne neden olabilir. Mantarları tanımadan kesinlikle toplamamalılar" diye konuştu. Barutçiyan, "200 mantar türü yenilebiliyor. Geri kalan 29 binden fazla tür mantar ise çeşitli nedenlerle yenmiyor" dedi.
07.11.2022 16:47 - Son Güncelleme: 07.11.2022 16:47
Mantar türleri açısında oldukça zengin olan Türkiye'de, genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ormanlık alanlardan bilinçsizce toplanan mantarlar, zehirlenmelere neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen Yusuf ve Feriza Yıldız çifti zehirlendi.