50 gramı bile insanı öldürebiliyor! 29 binden fazla mantar türü yenmiyor: İnsanları öldüren mantarların yüzde 95’i köygöçüren mantarı

Bunun yanı sıra dünyanın en tehlikeli mantarları da ülkemizde bolca bulunuyor. Çıplak gözle görebildiğimiz minimum 30 bin tür mantar var. Bunlar arasında 200'ü zehirli. Yenilen mantar nedeniyle oluşan en ufak sindirim sorununu bile zehirlenme olarak kabul ediyoruz.