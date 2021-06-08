Yeşilçam efsanelerinden Kemal Sunal'ın Kılıbık filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin oynadığı 1983 yapımı Kılıbık filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Tabi sadece o da değil. İçlerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı pek çok film de hatalara barındırıyor. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

08.06.2021 13:01 - Son Güncelleme: 08.06.2021 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





