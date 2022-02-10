Dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe 'Turkocranum' ismi verildi
Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Danışman ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İlhan Coşar, dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan yeni örümcek cinsi keşfetti. Danışman, 'Turkocranum' ismini verdikleri örümceği, uluslararası indeksli 'Zoology in the Middle East' dergisinde yayımlatarak, dünya örümcek literatürüne kazandırdıklarını söyledi.
10.02.2022 09:51
- Son Güncelleme: 10.02.2022 09:51
Doç. Dr. Tarık Danışman ile Dr. İlhan Coşar, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında, 2019'da Kahramanmaraş'a geldi.
Göksun ilçesinin Taşoluk Mahallesi'nde yürütülen arazi çalışmalarında daha önce görmedikleri, 4 milimetre boyundaki örümceği incelemeye alan Doç. Dr. Danışman, buldukları örümceğin yeni cins olabileceği ihtimali ile araştırma yaptı.
"İNSAN İÇİN ZEHİRLİ DEĞİL"
Doç. Dr. Danışman, literatüre giren örümceğin dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşadığını söyledi. Örümceğin 'diken bacaklı kese örümcekleri' familyasına ait olduğunu kaydeden Doç. Dr. Danışman, şunları söyledi: