Dünyada sadece Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe ’Turkocranum’ ismi verildi

Göksun ilçesinin Taşoluk Mahallesi'nde yürütülen arazi çalışmalarında daha önce görmedikleri, 4 milimetre boyundaki örümceği incelemeye alan Doç. Dr. Danışman, buldukları örümceğin yeni cins olabileceği ihtimali ile araştırma yaptı.