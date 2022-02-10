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Dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe 'Turkocranum' ismi verildi

Kırıkkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Danışman ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. İlhan Coşar, dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan yeni örümcek cinsi keşfetti. Danışman, 'Turkocranum' ismini verdikleri örümceği, uluslararası indeksli 'Zoology in the Middle East' dergisinde yayımlatarak, dünya örümcek literatürüne kazandırdıklarını söyledi.

DHA
10.02.2022 09:51 - Son Güncelleme: 10.02.2022 09:51
Dünyada sadece Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe ’Turkocranum’ ismi verildi

Doç. Dr. Tarık Danışman ile Dr. İlhan Coşar, Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında, 2019'da Kahramanmaraş'a geldi.

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Dünyada sadece Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe ’Turkocranum’ ismi verildi

Göksun ilçesinin Taşoluk Mahallesi'nde yürütülen arazi çalışmalarında daha önce görmedikleri, 4 milimetre boyundaki örümceği incelemeye alan Doç. Dr. Danışman, buldukları örümceğin yeni cins olabileceği ihtimali ile araştırma yaptı.

Dünyada sadece Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe ’Turkocranum’ ismi verildi

Yurt içinde ve dışında konunun uzmanlarıyla görüşüp, birçok uluslararası makaleyi inceleyen Doç. Dr. Danışman, 2 yıllık araştırmanın ardından buldukları örümceğin yeni cins olduğunu belirledi.

Dünyada sadece Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe ’Turkocranum’ ismi verildi

Danışman ile Coşar, keşfettikleri örümceğe 'Turkocranum' ismini verip uluslararası indeksli 'Zoology in the Middle East' dergisinde yayımlatarak, dünya literatürüne kazandırdı.

Dünyada sadece Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşıyor! Yeni keşfedilen örümceğe ’Turkocranum’ ismi verildi

"İNSAN İÇİN ZEHİRLİ DEĞİL"
Doç. Dr. Danışman, literatüre giren örümceğin dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşadığını söyledi. Örümceğin 'diken bacaklı kese örümcekleri' familyasına ait olduğunu kaydeden Doç. Dr. Danışman, şunları söyledi:

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