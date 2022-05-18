Otomobilin TIR’a çarptığı kazada! Bir aile yok oldu: Feci anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten ile eşi Yasemin Erten'in hayatını kaybettiğini belirledi.