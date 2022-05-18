Hamam böcekleri Tekirdağ'ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıyorlar gece evlere dadanıyorlar
Tekirdağ'ı hamam böcekleri istila etti! Gündüz ortalarda gözükmeyen ve ölü taklidi yapan hamam böcekleri gece olduğunda ise kanalizasyonlardan sürüler halinde çıkıp evlere dadanıyorlar.
18.05.2022 13:15 - Son Güncelleme: 18.05.2022 13:24
Tekirdağ şehir merkezi Ertuğrul Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda kanalizasyonlardan sürüler halinde çıkarak kendini gösteren hamam böcekleri, gündüz sırt üstü dönerek ölü taklidi yapıyorlar.
Ertuğrul Mahallesi'ndeki sokaklarda sayılarının çoğalması sonucu sokağı ve evleri istila etmeye başlayan hamam böceklerinin farkına varan vatandaşlar, durumu Süleymanpaşa Belediyesi Vektörle Mücadele ekibine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilaçlama çalışması başlattı.
"10 GÜN İÇERİSİNDE MİLYONLARCA OLUYORLAR"
Sokağın sakinlerinden Kenan Oğraş, sürüler halindeki hamam böcekleriyle başa çıkamadıklarını ifade ederek, "Bizim mahallemizi fosseptik çukurlarından mı, binaların lağım çukurlarından mı kaynaklanıyor.