Hamam böcekleri Tekirdağ’ı istila etti! Gündüz ölü taklidi yapıyorlar gece evlere dadanıyorlar

"10 GÜN İÇERİSİNDE MİLYONLARCA OLUYORLAR"

Sokağın sakinlerinden Kenan Oğraş, sürüler halindeki hamam böcekleriyle başa çıkamadıklarını ifade ederek, "Bizim mahallemizi fosseptik çukurlarından mı, binaların lağım çukurlarından mı kaynaklanıyor.