Eskişehir’de intihar ettiği sanılan Gökhan’ı eşi öldürmüş

Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.