Eskişehir'de intihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş
Eskişehir'de geçen yıl evinde, yanında tabanca, cesedi bulunan, ilk başlarda intihar ettiği düşünülen Gökhan Altay'ın (26) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, eşini öldürdüğü iddiasıyla Esra Altay ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 akrabasını gözaltına aldı.
18.05.2022 16:31 - Son Güncelleme: 18.05.2022 16:32
Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, geçen yıl 20 Haziran günü evinde yanında tabanca, ölü bulundu.
Gökhan Altay'ın yakınlarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 11 aylık incelemelerin ardından dün operasyon düzenledi.
Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.