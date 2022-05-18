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Eskişehir'de intihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş

Eskişehir'de geçen yıl evinde, yanında tabanca, cesedi bulunan, ilk başlarda intihar ettiği düşünülen Gökhan Altay'ın (26) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, eşini öldürdüğü iddiasıyla Esra Altay ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 akrabasını gözaltına aldı.

DHA
18.05.2022 16:31 - Son Güncelleme: 18.05.2022 16:32
Eskişehir’de intihar ettiği sanılan Gökhan’ı eşi öldürmüş

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, geçen yıl 20 Haziran günü evinde yanında tabanca, ölü bulundu.

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Eskişehir’de intihar ettiği sanılan Gökhan’ı eşi öldürmüş

İlk başlarda intihar ettiği düşünülen Altay'ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu.

Eskişehir’de intihar ettiği sanılan Gökhan’ı eşi öldürmüş

Gökhan Altay'ın yakınlarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 11 aylık incelemelerin ardından dün operasyon düzenledi.

Eskişehir’de intihar ettiği sanılan Gökhan’ı eşi öldürmüş

Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Eskişehir’de intihar ettiği sanılan Gökhan’ı eşi öldürmüş

Diğer illerdeki şüpheliler de kente getirildi.

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