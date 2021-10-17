Otomobilin motorunu açan polislerin gözünden kaçmadı! Çoraptan silah çıktı...
Kırıkkale'de polisin durdurduğu otomobilin motor kısmında, çorap ve poşet içine gizlenmiş ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.T. gözaltına alındı.
17.10.2021 19:15
- Son Güncelleme: 17.10.2021 19:19
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale-Kayseri karayolu Hurdalık Kavşağı'nda durumundan şüphelendikleri M.T. yönetimindeki otomobili durdurdu.
ÇORAPTAN SİLAH ÇIKTI
Araçta yapılan aramada, çorap ve poşet içinde motor kısmına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.