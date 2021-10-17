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Mevlit Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti! Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Başta Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camilerde eller semaya açıldı. İşte camilerden görüntüler...

17.10.2021 23:53 - Son Güncelleme: 17.10.2021 23:54
Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti! Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

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Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti! Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...

Mevlit Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti! Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti! Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...

Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Mevlit Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti! Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...

Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen kandil programına da yoğun katılım oldu.

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