Mevlit Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti! Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Başta Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camilerde eller semaya açıldı. İşte camilerden görüntüler...
17.10.2021 23:53
- Son Güncelleme: 17.10.2021 23:54
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.
Mevlit Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi.