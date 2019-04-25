Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!
O sıradan bir Osmanlı askeri değil... Osmanlı ordusundaki sayısız Yeniçeri askerinden biri olan Balaban Hasan, film gibi hikayesi ile İtalya'da, tarihin en büyük kahramanlarından biri olarak geçiyor. Üstelik Balaban Hasan İtalya'da Moeno kasabasında 300 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Türk Festivali ile anılıyor. Peki bu topraklarda başlayan ve İtalya'ya kadar uzanan bu hikaye nasıl gerçekleşti?
25.04.2019 09:48
- Son Güncelleme: 25.04.2019 10:00
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