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Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!

O sıradan bir Osmanlı askeri değil... Osmanlı ordusundaki sayısız Yeniçeri askerinden biri olan Balaban Hasan, film gibi hikayesi ile İtalya'da, tarihin en büyük kahramanlarından biri olarak geçiyor. Üstelik Balaban Hasan İtalya'da Moeno kasabasında 300 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Türk Festivali ile anılıyor. Peki bu topraklarda başlayan ve İtalya'ya kadar uzanan bu hikaye nasıl gerçekleşti?

25.04.2019 09:48 - Son Güncelleme: 25.04.2019 10:00
Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!

Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda yer alan sayısız yeniçeriden biriydi.

Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!

Yaşıtlarından çok daha iri ve güçlü olması nedeniyle büyükleri ona, yırtıcı bir kuş olan 'Balaban' lakabını vermişlerdi.

Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!

Diğer yeniçerilerden ayrılan en büyük özelliği ise, pek çok Avrupa dilini rahatlıkla konuşabilmesi idi.

Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!

Bu nedenle Balaban Hasan, Osmanlı Ordusunda istihbarat subayı olarak görev yapmakta, Viyana, Berlin ve Roma gibi pek çok düşman şehrine kolaylıkla girip çıkabilmekteydi.

Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!

Bu sayede düşman ülkelerin askeri durumları hakkında Osmanlı Devletine önemli bilgiler sağlıyordu.

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