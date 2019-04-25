Çanakkale'de tarihi gece! Anzak Koyu'nda Şafak Ayini...
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl törenleri Anzak Koyu'nda yapıldı. Geleneksel Şafak Ayini'ne de sahne olan törenlerde, Gelibolu'ya gelen Yeni Zelanda ve Avustralyalılar Anzak Koyu'nda sabahladı. Gösteri alanına kurulan dev ekranlarda belgeseller gösterildi ve savaşa katılan askerlerin anıları anlatıldı.
25.04.2019 08:52
- Son Güncelleme: 25.04.2019 08:54
Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı.
Gece Çanakkale'den Gelibolu'ya geçen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde töreni izledi.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda yapılan Şafak Ayiniöncesinde yaklaşık bin 100 Anzak, gece geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarının içerisinde ayini bekledi.
Yeni Zelanda ile Avustralya askeri bandosu, katılımcılara müzik dinletisi sundu.
Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeseller gösterilirken, savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajlar da yayınlandı.