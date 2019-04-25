Çanakkale'de tarihi gece! Anzak Koyu'nda Şafak Ayini...

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl törenleri Anzak Koyu'nda yapıldı. Geleneksel Şafak Ayini'ne de sahne olan törenlerde, Gelibolu'ya gelen Yeni Zelanda ve Avustralyalılar Anzak Koyu'nda sabahladı. Gösteri alanına kurulan dev ekranlarda belgeseller gösterildi ve savaşa katılan askerlerin anıları anlatıldı.

25.04.2019 08:52 - Son Güncelleme: 25.04.2019 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





