GaleriYaşam

25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de perşembe indirimleri dikkat çekiyor

25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğundaki ürünler satışa çıktı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 marketler her hafta perşembe günü müşterilerine çeşit çeşit kampanyalı ürünler imkanı sunuyor. Bu hafta ise teknolojiden züccaciyeye birçok ürüne yer verildi. Güncel kataloğu sizler için derledik. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

25.04.2019 10:54 - Son Güncelleme: 25.04.2019 10:54
25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de perşembe indirimleri dikkat çekiyor

A101'de indirimli ürünler dikkat çekiyor. A101 müşterilerinin merakla beklediği 25 Nisan kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış indirimli ürünler belli olmuştu. A101'in yayınladığı güncel katalogda televizyon, cep telefonu, akıllı çocuk saati ve çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de perşembe indirimleri dikkat çekiyor

Dahili Uydu Alıcısı : Yok
Yenileme Hızı : 400 Hz
Ses Çıkışı : 2x8 W
HDMI Girişi : 2 Adet
USB Girişi : 1 Adet
Coaxial Ses Çıkışı : Var
PC IN(VGA üzerinden) : Var
PC Audio Ses Girişi : Var
2 Yıl Sunny Garantisi

25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de perşembe indirimleri dikkat çekiyor

Sadece sarı renk mevcuttur

GPS, GSM ve Wi-Fi ile en doğru konum tespiti

Acil durum SOS arama tuşu

Kayıtlı numaraları telefon gibi arama/aranma

Yazılı ve sesli mesajlaşma

Koldan çıkarılınca uyarı verme

Türkçe yazılım

2 Yıl Garanti

**Telefon hattı dahil değildir.

Üretim Yeri: Çin

25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de perşembe indirimleri dikkat çekiyor

-32 GB hafızalı

-Micro sd kart

Üretim Yeri: Çin

25 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de perşembe indirimleri dikkat çekiyor

TEKNİK ÖZELLİKLER

Watt

1300

Fırın iç kapasitesi

35 lt

Zaman ayarı

Var

Emaye kaplı kare tepsi

1 adet

Emaye kaplı yuvarlak tepsi

1 adet

Izgara tel

1 adet

Dış boyutlar

465x520x320 mm

Garanti süresi

3 yıl

Alt ve üst ısıtıcı reziztanslar (2x650w)

Var

Net ağırlık

13,5 kg

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!
Osmanlı'dan İtalya'ya tarihi değiştiren efsane: Balaban Hasan!