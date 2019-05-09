Osmanlı'da Ramazan nasıldı? İşte Osmanlı'da Ramazan adetleri...
Osmanlı'da Ramazan ayında sıkıntı yaşanmaması için devlet tarafından önceden tedbirler alınırdı. Mübarek ayda vatandaşların sıkıntı yaşamaması için özel bazı emirler ilan edilirdi. Peki, Osmanlı'da Ramazan ayları nasıldı? İşte o sorunun yanıtı...
Yüksek yerlere gönderilen devlet görevlilerinin veya halktan bazı insanların hilalin göründüğünü, yani yeni Ay'ın doğduğunu bildirmesiyle Ramazan başlardı. Hilali görmek yetmezdi, şahit de istenirdi. Hilali görenler hemen şahitlerini de bulup mahkemeye giderek durumu bildirirlerdi. Bu konuda iki kişinin şahitliği gerekirdi.
Zimem Defteri
Osmanlı'da Ramazan günlerinde zenginler, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav vb. dükkânlarına girer, onlardan Zimem defterini, yani veresiye defterini çıkarmalarını isterlerdi. Baştan, sondan ve ortadan rastgele sayfaların yekununu yaptırıp, "Silin borçlarını… Allah kabul etsin" der, çeker giderlerdi.