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Osmanlı'da Ramazan nasıldı? İşte Osmanlı'da Ramazan adetleri...

Osmanlı'da Ramazan ayında sıkıntı yaşanmaması için devlet tarafından önceden tedbirler alınırdı. Mübarek ayda vatandaşların sıkıntı yaşamaması için özel bazı emirler ilan edilirdi. Peki, Osmanlı'da Ramazan ayları nasıldı? İşte o sorunun yanıtı...

09.05.2019 00:36 - Son Güncelleme: 09.05.2019 01:31
Osmanlı'da Ramazan nasıldı? İşte Osmanlı'da Ramazan adetleri...

Osmanlı Devleti döneminde Ramazan ayının ne zaman başlayıp biteceği günümüzdeki gibi aylar öncesinden belli olmuyordu. Astronomi bugünkü kadar gelişmediğinden Ramazan'ın başlangıcını belirlemek için insanlar açıklık yerlerde gökyüzünü takip ederek yeni ayın doğuşunu beklerlerdi.

Osmanlı'da Ramazan nasıldı? İşte Osmanlı'da Ramazan adetleri...

Yüksek yerlere gönderilen devlet görevlilerinin veya halktan bazı insanların hilalin göründüğünü, yani yeni Ay'ın doğduğunu bildirmesiyle Ramazan başlardı. Hilali görmek yetmezdi, şahit de istenirdi. Hilali görenler hemen şahitlerini de bulup mahkemeye giderek durumu bildirirlerdi. Bu konuda iki kişinin şahitliği gerekirdi.

Osmanlı'da Ramazan nasıldı? İşte Osmanlı'da Ramazan adetleri...

Durum araştırılır, denilen doğru çıkar da Ramazan'ın başladığına veya bitip de bayram olduğuna karar verilirse haberi getirenler ve şahitler yüklü miktarda ödül alırlardı.

Osmanlı'da Ramazan nasıldı? İşte Osmanlı'da Ramazan adetleri...

Zimem Defteri

Osmanlı'da Ramazan günlerinde zenginler, hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav vb. dükkânlarına girer, onlardan Zimem defterini, yani veresiye defterini çıkarmalarını isterlerdi. Baştan, sondan ve ortadan rastgele sayfaların yekununu yaptırıp, "Silin borçlarını… Allah kabul etsin" der, çeker giderlerdi.

Osmanlı'da Ramazan nasıldı? İşte Osmanlı'da Ramazan adetleri...

Borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğunu; borcu sildiren, kimi borçtan kurtardığını bilmezdi.

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