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Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı! Tam 3 yıl içinde...

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden, karakteri ile dikkatleri üzerine çeken 2.Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri.

09.05.2019 00:58 - Son Güncelleme: 09.05.2019 04:32
Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı! Tam 3 yıl içinde...

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden, karakteri ile dikkatleri üzerine çeken 2.Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı. 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı. Yani tarih kitaplarında gördüğünüz padişah portrelerini unutun. İşte Osmanlı Padişahlarının gerçek resimleri.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı! Tam 3 yıl içinde...

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı! Tam 3 yıl içinde...

Osman Gazi

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı! Tam 3 yıl içinde...

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamid Han’ın yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı! Tam 3 yıl içinde...

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