Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
Cihana hükmeden Osmanlı'da padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Padişahların kimisinin şair, kimisinin marangoz; kimisinin kuyumcu, kimisinin de kemankeş olduğunu biliyor muydunuz? İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
21.05.2019 18:37
- Son Güncelleme: 21.05.2019 18:37
1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Devleti'nin birçok padişahının mesleği bulunduğu biliyor muydunuz? Cihana hükmeden Osmanlı'da padişahlarının tek görevi devleti idare etmek değildi. Padişahların kimisi şair, kimisi marangoz; kimisi kuyumcu, kimisi de kemankeş... İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen meslekleri...
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