Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi
Türkiye'de yıllık izinlerini geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
13.07.2019 15:50
- Son Güncelleme: 13.07.2019 16:19
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk meydana geldi.
Memleketi Kayseri'ye gideceğini belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Bir senedir Türkiye'nin hasretini çekiyoruz. Maddi durumumuz elverdiği sürece her yıl gelmeye çalışıyorum. 22 senedir gurbetteyim. Ben dönmek isterim ama çocuklarımın eğitimi devam ediyor. İçimizde memleket hasreti her zaman var."
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