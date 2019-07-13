GaleriYaşam

Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi

Türkiye'de yıllık izinlerini geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

13.07.2019 15:50 - Son Güncelleme: 13.07.2019 16:19
Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk meydana geldi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatile girmesinin ardından yola çıkan ve yaklaşık iki gün süren yolculuğun ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi

Uzun bir yolculuktan sonra Kapıkule'de mola veren vatandaşlar, işlemlerinin yapıldığı sırada araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının olduğu alanlarda vakit geçiriyor.

Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi

"BİR SENEDİR TÜRKİYE'NİN HASRETİNİ ÇEKİYORUZ"

Almanya'dan gelen Mahmut Kaya, yaptığı açıklamada, uzun bir yolculuk geçirdiğini söyledi.

Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi

Memleketi Kayseri'ye gideceğini belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Bir senedir Türkiye'nin hasretini çekiyoruz. Maddi durumumuz elverdiği sürece her yıl gelmeye çalışıyorum. 22 senedir gurbetteyim. Ben dönmek isterim ama çocuklarımın eğitimi devam ediyor. İçimizde memleket hasreti her zaman var."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Osmanlı Devleti hangi ülkeye, kaç yıl hükmetti? 3 kıtaya yayılan Osmanlı haritası...
Osmanlı Devleti hangi ülkeye, kaç yıl hükmetti? 3 kıtaya yayılan Osmanlı haritası...