Türkiye'ye akın ediyorlar! Kuyruğun sonu gelmedi

Memleketi Kayseri'ye gideceğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Mutluyuz, huzurluyuz, sevinçliyiz. Bir senedir Türkiye'nin hasretini çekiyoruz. Maddi durumumuz elverdiği sürece her yıl gelmeye çalışıyorum. 22 senedir gurbetteyim. Ben dönmek isterim ama çocuklarımın eğitimi devam ediyor. İçimizde memleket hasreti her zaman var."