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Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra açıldı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı. İlçenin ve bölgenin adeta sembolü haline gelen, Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihi caminin cemaatine kavuştuğunu belirterek, "Allah hepimize burada güzel ibadetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

03.07.2020 18:15 - Son Güncelleme: 03.07.2020 18:15
Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra açıldı!

Üç medeniyetin izlerini taşıyan tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra ibadete hazır hale getirilerek bugün kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

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Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra açıldı!

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihi caminin cemaatine kavuştuğunu belirterek, "Allah hepimize burada güzel ibadetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra açıldı!

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ise tarihi caminin, aslına uygun şekilde restore edildiğini vurgulayarak, "Cami nasıl 1480-1490 yıllarında Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açıldıysa 96 yıl sonra yine insanlığın hizmetine sunduk" diye konuştu.

Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra açıldı!

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek de yaptığı açıklamada, cami çevresindeki kazılarda önemli mozaikler ve yapı kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra açıldı!

Ortaya çıkan eserin, yalnızca cami ve ibadet yeri olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Çiçek, "Kıymetli mozaikleri, arkeolojik alanı ve tarihi eser vasfı nedeniyle çevresinde yürüyüş ve gezinti yolları tasarlandı, mozaiklerin görülebileceği cam teras yapıldı" dedi.

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