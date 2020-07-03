Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra açıldı!
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde restore edilen tarihi Ala Cami, 96 yıl sonra cuma namazıyla ibadete açıldı. İlçenin ve bölgenin adeta sembolü haline gelen, Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatıyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihi caminin cemaatine kavuştuğunu belirterek, "Allah hepimize burada güzel ibadetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
03.07.2020 18:15
- Son Güncelleme: 03.07.2020 18:15
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