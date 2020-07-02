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Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşırttı

Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan bir adamın aklına ilginç bir deney geldi. Bu ateş karıncası kolonisinin içinde sıvı halde alüminyum döktü. Donmasını bekledikten sonra toprağı kazdı. Sonuç ise görenleri şaşırttı. Bahçesinde bir ateş karıncası kolonisi bulunan bir adamın aklına ilginç bir deney geldi. Bu ateş karıncası kolonisinin içinde sıvı halde alüminyum döktü. Donmasını bekledikten sonra toprağı kazdı. Sonuç ise görenleri şaşırttı. Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır.

02.07.2020 23:56 - Son Güncelleme:
Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşırttı

Ateş karıncalarının bilimsel adı "Solenopsis invicta" dır. Doğal yaşam alanları Güney Amarikanın Amazon yağmur ormanlarıdır ama muhtemelen insanların etkisiyle Kuzey Amerika, Çin ve Avustralya'ya da yayılmışlardır.

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Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşırttı

Her yıl ateş karıncaları milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadırlar çünkü yedikleri her yeri kurutma özellikleri var bu nedenle ekonomik olarak çok büyük bir sorundurlar.

Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşırttı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz.

Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşırttı
Karınca yuvasına alüminyum döktü! Ortaya çıkan sonuç görenleri şaşırttı
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