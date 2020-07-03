Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? Çok şaşıracaksınız! İşte il il tüm Türkiye'nin kökeni
Türk boyları, herkesin merak ettiği konulardan biri oldu. Göçebe bir hayat tarzından gelen Türkler, bu şekilde dünyanın pek çok yerine büyüyen devletler inşa ettiler. Bunlardan biri Türkiye. Türkiye'de her ilin insanları farklı bir Türk boyundan geliyor, biliyor muydunuz? Peki siz hangi Türk boyundasınız? İşte il il o liste...
Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri
1-KAYI Kayıhan
Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)
- Amasya Kayı (Balakayı)
- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )
- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı
- Ankara-Güdül Kayısopran
- Bolu-Gerede Kayı
- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )
- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi
- Çankırı-Kargın Gölezkayı
- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı
- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)
- Çankırı-Orta Kayıören
- Çankırı-Orta Çaparkayı
- Çankırı-Şabanözü Kayı
- Çorum-Merkez Kayı
- Çorum-İskilip Kayı
- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )
- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)
- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)
- Diyarbakır-Dicle Kayı
- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı
- Eskişehir-Çifteler Kayı
- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)
- Giresun-Bulancak Kayı
- Isparta (Merkez) Kayı
- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy
- Kastamonu-Daday Aşağıkayı
- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar
- Konya-Bozkır-Belören Kayı
- Kütahya-Emet Kayı
- Kütahya-Tavşanlı Kayı
- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı
- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )
- Mardin-İdil-Haberli Kayı
- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı
- Tekirdağ ( Merkez )